Konya üçer üçer

Sezona Sivas deplasmanında 3 puanla başlayan yeşil-beyazlılar, dün de evinde geriye düştüğü maçta Başakşehir’i devirip 2’de 2 yaptı
İttifak Holding Konyaspor, sahasında Başakşehir'i 2-1 yenerek yeni sezona iki maçta 6 puanla girdi. İlk yarıda ev sahibi ekip baskılı oynasa da Deniz ile bir vuruşu direkten dönen Başakşehir devreyi Ndayishimiye'nin 45. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan KonyasporEndri Cekici'nin 51'inci dakikada attığı nefis golle 1-1'i buldu. Beraberliğin ardından orta saha mücadelesinde dengeyi yine Konyaspor bozdu. 87'de Bytyqi'nin ortasında Cikalleshi güzel bir kafa vuruşu ile ev sahibine 3 puan getiren golü atarken, Başakşehir ligde ikinci maçını da kaybetti.
MAÇIN OLAYI
SİVAS deplasmanında 88'inci dakikada attığı golle Konyaspor'a 3 puanı getiren Cikalleshi dün de 87'de Başakşehir karşısında takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.