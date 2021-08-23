Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da yeni transfer ilk kez sahne alıyor! Hatayspor karşısında hedef 3 puan...
Giriş Tarihi: 23.8.2021 20:35 Son Güncelleme: 23.8.2021 20:36

Son dakika: Galatasaray'da yeni transfer ilk kez sahne alıyor! Hatayspor karşısında hedef 3 puan...

Son dakika: Galatasaray’da yeni transfer ilk kez sahne alıyor! Hatayspor karşısında hedef 3 puan...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan bu maçta forma giymiyor. Yeni transfer Victor Nelsson ise ilk 11'de yer alıyor. Galatasaray - Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hatayspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor. Saat 21.45'te başlayan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor.

İlk haftada deplasmanda ligin yeni takımlarından GZT Giresunspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, bu sezon ev sahibi olarak ilk Süper Lig müsabakasına çıkacak. Hatay temsilcisi ise sezonun ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Feghouli, Diagne.

HATAYSPOR: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre Çolak, Dylan, Diouf

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray, 4 futbolcusundan Atakaş Hatayspor maçında yararlanamayacak. Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle 8 maç ceza verilen Marcao'nun yanı sıra lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Arda Turan da sahadaki yerini alamayacak.

HATAYSPOR'DA EKSİK YOK

Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

STADA 40 BİNE YAKIN TARAFTAR ALINABİLECEK

Galatasaray, sahasındaki zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmamasından dolayı müsabakayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında stada yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alabilecek. Mücadeleyi 40 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izleyebilecek.

HATAYSPOR İLE 3. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.

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Son dakika: Galatasaray'da yeni transfer ilk kez sahne alıyor! Hatayspor karşısında hedef 3 puan...
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