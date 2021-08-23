Son dakika... Saha ortasında fenalaşmıştı! N’Sakala’nın yerine Umut Meraş geliyor...

Son dakika... Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Müsabakada korku dolu anlar yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin sol beki Fabrice N'Sakala aniden fenalaşarak yere yığıldı. Dili boğazına kaçan deneyimli sol bek hızlı müdahaleler sayesinde büyük bir sıkıntı yaşamadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan N'Sakala'nın sağlık durumu iyi.
Ancak oyuncunun yeniden yeşil sahalara dönüp dönemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. N'Sakala'nın kontrolleri devam ediyor. Beşiktaş, oyuncudan gelecek raporlara göre transferi gündeme alacak.
N'Sakala'nın sahalara dönmesi uzarsa, Kartal harekete geçecek ve sol beke takviye yapacak. İlk adayın ise milli oyuncu Umut Meraş olduğu ifade ediliyor.
Umut Meraş'ın Beşiktaş'a sıcak baktığı, Sergen Yalçın'ın da oyuncu için olumlu rapor verdiği ortaya çıktı.
A Spor muhabiri Sercan Dikme, son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...
"Beşiktaş Yönetimi, N'Sakala'nın sağlık raporunu bekliyor. Gelecek rapora göre sol beke Umut Meraş transfer edilebilir.
Umut Meraş, bonservisini düşürebilmek için alacaklarının bir kısmından vazgeçebilir. Sergen Yalçın da Umut Meraş için olumlu. Önümüzdeki 4-5 gün hareketli geçebilir."