Son dakika: Trabzonspor 2’de 2 için Sivasspor’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu...

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde ilk hafta maçları sona erdiğinde haftaya damga vuran takım Trabzonspor olmuştu. Bordo-mavililer, yeni ve iddialı kadrosuyla Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etmişti.
Sivasspor'u da geçerek 2'de 2 yapmak isteyen Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu akşam saat 19.15'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde sahne alacak. Zorlu karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny
Yedekler: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Cornelius, Trondsen, Koita, Serkan, Yunus.
SÜPER LİG'DE 31. RANDEVU
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu.
Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.