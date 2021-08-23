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Giriş Tarihi: 23.8.2021 18:02 Son Güncelleme: 23.8.2021 18:10

Son dakika: Trabzonspor 2'de 2 için Sivasspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Trabzonspor 2’de 2 için Sivasspor’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'in ilk haftasında flaş bir başlangıç yapan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında rakibini 5-1'lik skorla mağlup etmişti. Lige fırtına gibi başlayan bordo-mavililer, ikinci hafta maçında Sivasspor'u kendi evinde ağırlıyor. Konuk ekip ise ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Saat 19.15'te başlayacak Trabzonspor-Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde ilk hafta maçları sona erdiğinde haftaya damga vuran takım Trabzonspor olmuştu. Bordo-mavililer, yeni ve iddialı kadrosuyla Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etmişti.

Trabzonspor, ligin ikinci haftasında ise ligin zorlu takımlarından Sivasspor ile karşılaşıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk haftayı Konyaspor mağlubiyetiyle kapatmıştı. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sivasspor'u da geçerek 2'de 2 yapmak isteyen Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu akşam saat 19.15'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde sahne alacak. Zorlu karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

Yedekler: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Cornelius, Trondsen, Koita, Serkan, Yunus.

SÜPER LİG'DE 31. RANDEVU

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

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Son dakika: Trabzonspor 2'de 2 için Sivasspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu...
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