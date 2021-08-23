Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! Süper Lig 2. Hafta Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig'in yeni sezonuna ilk maçında aldığı farklı galibiyetle hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, 2. Hafta maçları kapsamında Sivasspor'u evinde konuk ediyor. Sahasında Sivasspor karşısında kazanmak ve 2. galibiyetine imza atmak isteyen bordo-mavili ekibin yeşil sahadaki mücadelesini takip etmek isteyenler Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
Süper Lig 2. Hafta Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı izleme linki maçın detayları şöyle;
Trabzonspor XI: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny
Yedekler (TS): Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Cornelius, Trondsen, Koita, Serkan, Yunus.
Sivasspor XI: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Azubuike, Fayçal, Hakan, Max Gradel, Kayode, Yatabare
Aşağıda yer alan link ile mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz...
Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında bugün kendi evinde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın Demir Grup Sivasspor ile saat 19.15'te Medical Park Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.