Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! Süper Lig 2. Hafta Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 23.8.2021 19:35 Son Güncelleme: 23.8.2021 19:36

Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! Süper Lig 2. Hafta Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı izle

Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! Süper Lig 2. Hafta Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı izle

2021-2022 Süper Lig sezonu 2. Hafta maçları kapsamında Trabzonspor ile Sivasspor yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Ligdeki ilk maçında farklı galibiyete imza atan “Karadeniz Fırtınası” 2. Maçında Sivasspor ile mücadele edecek. Karşılaşmayı televizyondan takip edecek olan futbolseverler Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek “Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle” soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin son dakika detayları.

Süper Lig'in yeni sezonuna ilk maçında aldığı farklı galibiyetle hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, 2. Hafta maçları kapsamında Sivasspor'u evinde konuk ediyor. Sahasında Sivasspor karşısında kazanmak ve 2. galibiyetine imza atmak isteyen bordo-mavili ekibin yeşil sahadaki mücadelesini takip etmek isteyenler Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig 2. Hafta Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı izleme linki maçın detayları şöyle;

  • Trabzonspor - Sivasspor maçında ilk düdük 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 19:15'te çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

Yedekler (TS): Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Cornelius, Trondsen, Koita, Serkan, Yunus.

Sivasspor XI: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Azubuike, Fayçal, Hakan, Max Gradel, Kayode, Yatabare

Aşağıda yer alan link ile mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz...

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/trabzonspor-dgsivasspor-v4



TRABZONSPOR, DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINA HAZIR


Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında bugün kendi evinde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın Demir Grup Sivasspor ile saat 19.15'te Medical Park Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

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Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! Süper Lig 2. Hafta Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı izle
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