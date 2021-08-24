Açılın patron geliyor

Lobzhanidze’nin golüyle maça yenik başlayan Aslan 30’da Feghouli ile beraberliği buldu. G.Saray, ikinci yarıda baskılı oynamasına rağmen pozisyona girmekte zorlandı. 89’da Luyindama’nın kafa vuruşu imdada yetişti
Yeni transferler Nelsson, Boey, Van Aanholt, Berkan ve Cicaldau'nun 11'de olduğu Galatasaray maçın hemen başında 1-0 geri düşmesine rağmen son anda bulduğu golle Hatayspor'u 2-1 yenmesini bildi. Sol bek Van Aanholt'un kaptırdığı topta sıfıra inen sağ bek Kamil Ahmet içeri çevirdi, Luyindama dengesini kaybetti, Lobzhandze'nin dokunuşuna Muslera'nın yapacak bir şeyi yoktu. Berkan'la net fırsatı harcayan Galatasaray, Taylan'ın uzun pasıyla kontratağa çıktı, Kerem'in asisti hak ettiği pasında Cicaldau yakın mesafeden direğe nişanladı, dönen topu Feghouli soluyla köşeye yolladı. Kornerde ceza sahası içinde Nelsson'u kündeleyen Falette'ye VAR müdahale etmeyince soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi. Fatih Terim'in ikinci yarının ortasında aynı anda yaptığı 3 değişiklik takımını olumsuz etkiledi. Babel ve Emre Akbaba ile direnç düştü. Bitimeiki dakika kala kazanılanduran topu Ömer Bayram kavislikesti, Luyindama galibiyetigetiren golü kafayla attı.
İlk maçtan sınıfı geçti
G.Saray forması ile ilk maçında %90 pas isabeti sağlayan, 7'si uzun, 53'ü kısa olmak üzere 60 pas yapan Victor Nelsson zamanla daha da iyi olacağını söyledi. Girdiği 4 ikili mücadeleyi de kazanan ve 3 hava topu kazanan Danimarkalı oyuncu maçın ardından ise "Tribünlerde belki 3.000 sayıda Galatasaray taraftarı vardı ama harika bir atmosfer yarattılar. Çok teşekkür ediyorum" dedi
'Sonsuza kadar G.Saray'dayım'
3 puanı getiren isim olan Luyindama, çok çalışarak bu noktaya geldiğini söyledi. Transferde adı geçse de her zaman G.Saray'da kalacağını belirten Kongolu stoper, "Galatasaray için çok çalışıyorum. Sonsuza kadar Galatasaray'da devam edeceğim. Ameliyattan sonra zor zamanlar geçirdim ama doktorumuz Yener İnce ve Fatih Terim'e teşekkür ediyorum. Bana her zaman destek oldular" ifadelerini kullandı.
Olimpiyat'ta 6 yıl sonra ilk gol!
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçlarda bir türlü rakip kaleyi bulamayan Aslan dün Feghouli ile şanssızlığı kırdı. En son Aralık 2015'te bu statta Beşiktaş'a karşı Sneijder ile gol bulan Cimbom, 6 yıl sonra fileleri havalandırdı.