Artık takip edeceğim!

AVCI: “Kazanan bir teknik direktör olarak söylüyorum; Sivasspor’un penaltısı penaltıysa, Djaniny’inki ondan daha iyi penaltı. Çıksınlar baksınlar.“
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'u yendikleri için mutlu olduğunu söylerken hakemi eleştirdi: "Ben hayatım boyunca dürüstlükten yana olan biriyim. Haklı penaltı kazanıyorsun, haksız yere düşüyorsun. Hakem tarafından baskı yeniliyor ve oyun, oyundan çıkıyor. Bugün ben nasıl dersime çalışıyorsam, kulüp burada büyük fedakârlık yapıyorsa hakem de dersine çalışacak. 94. dakikada hiçbir ihtarvermeden Uğurcan'a sarı kart gösteriyorsun! Sivasspor'unki penaltıysa Djaniny'nin ki ondan daha iyi penaltı. Çıksınlar baksınlar. Bundansonra takip edeceğim. Bunu kazanmış bir teknik direktör olarak söylüyorum." Tecrübeli çalıştırıcı, transferi de %95 bitirdiklerini, bir veya iki oyuncu daha alabileceklerini de belirtti.
TRABZONSPOR VAZGEÇMEYECEK
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Hakem kararlarının büyük tepki çektiği mücadele sonrası Doğan şu ifadeleri kullandı; "Anlaşılan bu sene saha içinde ve saha dışında yine 'mücadele' ile dolu bir sezon bizi bekliyor. Şunu bilin ki Trabzonspor vazgeçmeyecek! Sonuna kadar gidecek!"