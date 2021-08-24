Balotelli ve Belhanda’nın performansını eleştirmişti! Samet Aybaba o sözlerini değerlendirdi...

"İNSANLARIN GÖRDÜĞÜNÜ DEĞİŞTEREMEZSİNİZ"

Geçen hafta deplasmanda oynadıkları ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Yukatel Kayserispor maçı sonrası Mario Balotelli ve Younès Belhanda'nın performanslarını eleştirdiği için gelen tepkileri de cevap veren Aybaba, "Futboldan artık anlamaz oldum arkadaşlar. Saha içi performansıyla ilgili sorulan bir soruya 'şimdilik bu arkadaşların performansı yeterli değil' dedim. Bunun gündem olmasını anlamıyorum. Herkesin önünde oynanan bir oyun. Biz sonra gelip tesiste başka bir oyun mu oynuyoruz diye ben de merak ediyorum yani. Bunlar gerçekler arkadaşlar. İnsanların gördüğü şeyi siz nasıl değiştirebilirsiniz. Herkesin gözünün önünde oynanan bir oyun bu. Bu oyunu herkes de yorumluyor. Eğer ben bir teknik adam olarak herkesin gördüğünü görüp söyleyemiyorsam o zaman beni eleştirmek lazım hatta beni atın gitsin, futbolun dışına çıkarın yani" ifadelerini kullandı.