Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş’ın muhtemel ŞL rakipleri hangi takımlar ve BJK kaçıncı torbada?

Şampiyonlar Ligi kuraları beklenirken Beşiktaş'ın rakipleri de Play-Off turu maçlarının ardından netlik kazanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, bu yıl ülkemizi bu organizasyonda temsil eden tek takım olacak. Beşiktaş'ın rakipleri de siyah beyazlı taraftarların yanı sıra futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Beşiktaş, Play-Off turunda alınacak sonuçların ardından 3. torbada yer alabilir. Peki, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? İşte, Beşiktaş'ın muhtemel ŞL rakipleri