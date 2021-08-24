Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş’ın muhtemel ŞL rakipleri hangi takımlar ve BJK kaçıncı torbada?

Şampiyonlar Ligi kuraları beklenirken Beşiktaş'ın rakipleri de Play-Off turu maçlarının ardından netlik kazanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, bu yıl ülkemizi bu organizasyonda temsil eden tek takım olacak. Beşiktaş'ın rakipleri de siyah beyazlı taraftarların yanı sıra futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Beşiktaş, Play-Off turunda alınacak sonuçların ardından 3. torbada yer alabilir. Peki, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? İşte, Beşiktaş'ın muhtemel ŞL rakipleri
Beşiktaş, şu anda 4. torbada yer alıyor. Rakipleri arasında Shakhtar, Salzburg, Benfica var.
Ancak, Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan biri play-off turunda elenirse, Beşiktaş 3. torbada yer alacak.
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon
2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund
3. TORBA
Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk*
RB Leipzig
Salzburg*
Benfica*
Atalanta
Zenit
4. TORBA
BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Dinamo Zagreb*
Club Brugge
Young Boys*
Milan
Ludogorets
Wolfsburg
"*" işareti olan kulüpler play-off turunda mücadele ediyor