Fatih Terim: “G.Saraylılar merak etmesin. Morutan transferini yönetimimiz takip ediyor. Morutan bu seneki yapılanmada var.”
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının oyunundan memnun olduğunu söylerken transferde de hareketli günlerin sinyalini verdi. Deneyimli teknik adam, şunları söyledi: "75 dakika hangi düşüncemiz, planımız varsa onu oynamaya çalıştık ve iyi de oynadık. Zaten doğrusu G.Saray'ın kazanmasıydı.Oyuncularımız pes etmedi. Daha iyi olacağız. G.Saraylılar merak etmesin. Morutan transferini yönetimimiz takip ediyor. Morutan ve diğerleri,G.Saray'ın bu seneki yapılanmasındavar. Morutan'ı beğendiğimi daha önce ilettim. Sağolsun Steaua Bükreş Başkanı da gerekli açıklamaları yapıyor. Birçok ismi açıklayacağız."
ASİSTLERİYLE 'BAYRAM' YAPTI!
SARI-KIRMIZILI kulüple sözleşmesini uzatan Ömer Bayram dün asistlerine devam etti… Luyindama'nın galibiyeti getiren golünde pası veren deneyimli oyuncu 2018-19'dan bu yana giydiği G.Saray forması ile 14 asiste ulaşıp bu alanda zirvede yer aldı.
İÇERIDE İMPARATOR!
G.Saray'ın başında son 9 sezonda ilk iç saha maçlarında hiç yenilmeyen Fatih Terim sadece 1 kez berabere kaldı.
PENALTI VAR MI!
Sarı-kırmızılılar ilk yarının uzatma bölümünde Nelsson'un Falette tarafından düşürülmesinde penaltı bekledi. Hakem Hüseyinh Göçek, pozisyonun VAR'da incelenmesini beklerken sonrasında devam kararı verdi.