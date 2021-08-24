Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Birçok ismi açıklayacağız
Giriş Tarihi: 24.8.2021

Birçok ismi açıklayacağız

Birçok ismi açıklayacağız

Fatih Terim: “G.Saraylılar merak etmesin. Morutan transferini yönetimimiz takip ediyor. Morutan bu seneki yapılanmada var.”

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının oyunundan memnun olduğunu söylerken transferde de hareketli günlerin sinyalini verdi. Deneyimli teknik adam, şunları söyledi: "75 dakika hangi düşüncemiz, planımız varsa onu oynamaya çalıştık ve iyi de oynadık. Zaten doğrusu G.Saray'ın kazanmasıydı. Oyuncularımız pes etmedi. Daha iyi olacağız. G.Saraylılar merak etmesin. Morutan transferini yönetimimiz takip ediyor. Morutan ve diğerleri, G.Saray'ın bu seneki yapılanmasında var. Morutan'ı beğendiğimi daha önce ilettim. Sağolsun Steaua Bükreş Başkanı da gerekli açıklamaları yapıyor. Bir çok ismi açıklayacağız."

ASİSTLERİYLE 'BAYRAM' YAPTI!
SARI-KIRMIZILI kulüple sözleşmesini uzatan Ömer Bayram dün asistlerine devam etti… Luyindama'nın galibiyeti getiren golünde pası veren deneyimli oyuncu 2018-19'dan bu yana giydiği G.Saray forması ile 14 asiste ulaşıp bu alanda zirvede yer aldı.

İÇERIDE İMPARATOR!
G.Saray'ın başında son 9 sezonda ilk iç saha maçlarında hiç yenilmeyen Fatih Terim sadece 1 kez berabere kaldı.

PENALTI VAR MI!
Sarı-kırmızılılar ilk yarının uzatma bölümünde Nelsson'un Falette tarafından düşürülmesinde penaltı bekledi. Hakem Hüseyinh Göçek, pozisyonun VAR'da incelenmesini beklerken sonrasında devam kararı verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Bilgin hayırlı olsun diyerek duyurdu! Memur ve memur emeklisinin alacağı zam belli oldu
Son dakika: Alexander Sörloth’un yeni takımını açıkladılar! Kimse beklemiyordu ne Fenerbahçe ne Marsilya…
Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...
Son dakika spor haberleri: Lionel Messi’nin maaşı bildiğimiz gibi değilmiş! Kulüp başkanı açıkladı…
Son dakika: Galatasaray son dakika golüyle Hatayspor’u yıktı! Luyindama bir ilke imza attı...
İŞKUR TYP personel (işçi) alım listesi yayımlandı: Güncel 2021 İŞKUR hangi illerde personel alımı yapacak?
Toplu sözleşme zammından son dakika haberi: 2022 - 2023 memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
Afganistan'da yaşananlar ile ilgili çok çarpıcı ifadeler: Artık eski Türkiye yok, bu Fransa'yı rahatsız ediyor...
Devlet Su İşleri (DSİ) 2005 personel işçi alımı başvuruları başladı! 2021 DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurusu yapılır?
Fenerbahçe'den son dakika | Sörloth müjdesi! Leipzig'in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...
ARKADAŞINA GÖNDER
Birçok ismi açıklayacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA