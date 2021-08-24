Fenerbahçe’den ayrılan Mame Thiam, Kayserispor’a imza attı!

Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.
Kayseri'ye gelerek sarı-kırmızılı formayı giyen Thiam ile 3 yllık sözleşme imzalandı.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Mame Thiam. Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.