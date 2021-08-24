Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi HJK Helsinki Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta?

Fenerbahçe'nin rövanş maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sarı kanaryalar, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0'lık skorla geçti. Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe'nin rövanş maçı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bu doğrultuda, Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Helsinki Fenerbahçe hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? Detaylar şu şekilde...
HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçı, 26 Ağustos tarihinde Finlandiya'da oynanacak. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve TV8'de canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.
BAŞKAN ALİ KOÇ GELECEK ADINA UMUTLU
HJK Helsinki galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, takımın sergilediği performanstan memnun kaldığını vurgularken sistemin yavaş yavaş oturmaya başladığı ve her geçen gün daha iyi olacaklarını ifade etti. Transfer konusuna da değinen başkan Koç, en az 3 transfer yapacaklarını ve bunlardan birisinin santrfor olacağını söyledi. Taraftarların sabırlı olmasını isteyen Ali Koç, transfer piyasasında karşılarına fırsatlar çıkacağını vurgulayarak, "İnşallah en az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak. Geçen sene de çok transfer yaptık. Çok ya da az transferle alakası yok. 20 yaşındaki Muhammed gol atıyor, 16 yaşındaki Arda oyuna giriyor. Biz doğru yoldayız. Biz burada en iyisini yapmak için sabırlı bir süreçten geçiyoruz" şeklinde konuştu.