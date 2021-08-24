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Giriş Tarihi: 24.8.2021

Fırtına uygun adım

YUNUS EMRE SEL
Fırtına uygun adım

Bakasetas’ın penaltısı ile öne geçen bordo-mavililer, ikinci yarıya da Nwakaeme’nin golüyle başladı. Sivasspor, Uğurcan’ın kurtardığı penaltı sonrası Cofie ile farkı 1’e indirdi ama 3 puan Fırtına’nın oldu

Trabzonspor 2015-16'dan sonra ilk kez lige ikide iki yaparak başladı
Trabzonspor yüksek tempoda geçen Roma maçının ardından Sivasspor ile sahasında yine tempolu bir karşılaşma oynadı ve kazanmayı bildi: 2-1. Maça iki pozisyon ile başlayan Sivasspor olsa da Trabzonspor, 15. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 1-0 öne geçti. İki takımın da tempoyu düşürmediği ilk yarıda başka gol olmadı ama Fırtına ikinci yarıya adeta golle başladı ve Nwakaeme ile 2-0'ı buldu. 67'de bu sefer penaltıyı Sivas kazandı. Gradel'in vuruşunu Uğurcan kurtardı, dönen topa Gradel yine vurdu, yine Uğurcan çıkardı. Ancak İsmail Köybaşı topu uzaklaştıramayınca Isaac Cofie farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde iki takım adına sertlik ve gerginlik vardı. Sonuçta Trabzonspor mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

TRABZONSPOR'U ÇILDIRTAN KARAR
KARŞILAŞMANIN hakemi Abdulkadir Bitigen özellikle ikinci yarıda verdiği kararlarla Trabzonsporlu futbolcular ve taraftarların büyük tepkisini çekti. 67'de Edgar Ie'nin penaltı pozisyonunda VAR'a gitmeye gerek görmeyen Bitigen, son anlarda Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın gözlerinin önünde Bakasetas'ın boğazını sıkmasına sadece sarı kart göstererek herkesi hayretler içinde bıraktı.

SİVASSPOR'U DA LİSTEYE EKLEDİ
Trabzonspor'un maestrosu Bakasetas, ligde gol attığı takımlar arasına Sivasspor'u da ekledi. 2019-20 sezonunun başından beri ülkemizde forma giyen Yunan futbolcu toplam gol sayısını 25'e çıkarırken, gol attığı takım sayısını 19 yaptı.

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