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Giriş Tarihi: 24.8.2021

Futbolcumuza sahip çıkalım!

Antalyaspor maçında Başkan Ali Koç ile bir taraftarın diyaloğu SABAH Spor objektiflerine yakalanmıştı. Tribünlerin en çok eleştirdiği isimlerden biri olan Samatta dün yine bir pozisyonda zoru yapıp golü kaçırınca bir taraftarın eleştirisine maruz kaldı. Koç, "Her ne olursa olsun sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Üzerindeki forma F.Bahçe forması" sözleriyle taraftara tatlı sert uyarıda bulundu.

SABAH SPOR ADIM ADIM ÇEKTİ
1 Başkan Ali Koç, locasının ön tarafında bulunan bir taraftarın tepkisi üzerine güvenliği çağırdı.
2 Güvenlik, tepki gösteren taraftarı Koç'un yanına getirdi. Başkan, Samatta konusunda uyarı yaptı.
3 Koç, futbolculara özellikle maç sırasında sahip çıkılması, tepki gösterilmemesi gerektiğini anlattı.
4 Sonrasında güvenliklerin kontrolünde taraftar yerine dönerken başkan da maçı izlemeye devam etti.

GÜRCAN BİLGİÇ
Aidiyet sarsılmasın
Kulüp başkanları, tüm sporcularının 'Babası'dır. Orası bir aile ise baba, çocuğunu korur–kollar. Ali Koç, 'Aile ortamının' altını çiziyor. Bunu Pereira'nın demeçlerinde de görüyoruz. Birlikte hareket eden, üzülen ve sevinen bir grup oluşturmaya çalışıyorlar. Bu bir sinerjidir. Eğer taraftar bu kadar sert ve kızgın olursa oyuncunun aidiyeti sarsılır. Ali Koç, "Yaşananlardan ders aldık" demişti. Daha önce takımını Manisa'dan İstanbul'a otobüsle gönderdi, Rize'de taraftarın önüne götürüp özür diletti. Bu kez doğru tavrı alıp oyuncusunun arkasında duruyor. Aynısını taraftarın yuhaladığı Alex'i sahadan çıkarken ayakta alkışlayan Aziz Yıldırım da yapmıştı.

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Futbolcumuza sahip çıkalım!
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