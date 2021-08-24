Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Başkanı Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi!
Giriş Tarihi: 24.8.2021 20:21 Son Güncelleme: 24.8.2021 20:29

Galatasaray Başkanı Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas PFDK’ya sevk edildi!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Hatayspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi ve resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Hatayspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi ve resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Galatasaray Kulübü'nün de Hatayspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar ile kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretler nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle;

"1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 20.08.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü HİKMET YUNUS KAYA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu EFECAN KARACA'nın 21.08.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ALTAY Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 21.08.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 23.08.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 20.08.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki "hakaretler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın 20.08.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapmış olduğu ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artış olacak! Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika haberi: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Son dakika... Memur ve emekli maaşlarında kritik detay! Sözleşme ikramiyesi...
Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler! "Saçma sapan işler yapıyor, Fatih Terim buna el koymalı"
Son dakika spor haberleri: Lionel Messi’nin maaşı bildiğimiz gibi değilmiş! Kulüp başkanı açıkladı…
Son dakika haberi... Yeni memur zammı ne kadar oldu? 2022-2023 memur maaş zammı oranları açıklandı
Son dakika: Alexander Sörloth’un yeni takımını açıkladılar! Kimse beklemiyordu ne Fenerbahçe ne Marsilya…
İŞKUR TYP personel (işçi) alım listesi: Güncel 2021 İŞKUR hangi illerde personel alımı yapacak ve şartları neler?
Son dakika haberler | Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta paylaştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Başkanı Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA