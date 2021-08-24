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Giriş Tarihi: 24.8.2021

Gerilim tırmanıyor

Gerilim tırmanıyor
G.SARAY ile Ç.Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan atışması dün karşılıklı açıklamalarla devam etti. Karadeniz ekibi, "İmza aşamasına gelen anlaşma, G.Saray'ın son anda sözleşme şartlarını değiştirmek istemesi ve daha önce anlaşılan her konuda ibra koşulundan vazgeçmek istemesi üzerine bozulmuştur" ifadeleri ile süreci anlatırken G.Saray cephesi ise şu sözlerle karşılık verdi: "Oyuncumuzun 2019- 2020 sezonu devam ederken, transfer sürecine Galatasaray'ın müdahil olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Sürecin gidişatına göre, gerekli gördüğümüz takdirde görüşmelerde yer alan bilgi, belge ve isimleri tüm detaylarıyla spor kamuoyu ile paylaşacağımızı belirtmek isteriz."

RANDERS MAÇI KASIMPAŞA'DA
TÜRK Telekom Stadı'ndaki zemin çalışması nedeniyle maçlarını İstanbul'daki farklı statlarda oynayan G.Saray'ın, Randers maçının adresi değişti. Sarıkırmızılı takım, perşembe günü Randers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacak.

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Gerilim tırmanıyor
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