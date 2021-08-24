Gerilim tırmanıyor

G.SARAY ile Ç.Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan atışması dün karşılıklı açıklamalarla devam etti. Karadeniz ekibi, "İmza aşamasına gelen anlaşma, G.Saray'ın son anda sözleşme şartlarını değiştirmek istemesi ve daha önce anlaşılanher konuda ibra koşulundanvazgeçmek istemesiüzerine bozulmuştur" ifadeleri ile süreci anlatırken G.Saray cephesi ise şu sözlerle karşılık verdi: "Oyuncumuzun 2019- 2020 sezonu devam ederken, transfer sürecine Galatasaray'ın müdahil olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Sürecin gidişatına göre, gerekli gördüğümüz takdirde görüşmelerdeyer alan bilgi, belgeve isimleri tüm detaylarıylaspor kamuoyu ile paylaşacağımızı belirtmek isteriz."
RANDERS MAÇI KASIMPAŞA'DA TÜRK Telekom Stadı'ndaki zemin çalışması nedeniyle maçlarını İstanbul'daki farklı statlarda oynayan G.Saray'ın, Randers maçının adresi değişti. Sarıkırmızılı takım, perşembe günü Randers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacak.