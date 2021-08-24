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Giriş Tarihi: 24.8.2021 12:23

Göztepe'de transfer sorunu

DHA
Göztepe’de transfer sorunu

Süper Lig'de ilk iki haftada Fraport Tav Antalyaspor'la son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalıp, evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a tek golle mağlup olan Göztepe'de yeni transferlerden bir tek Dino Arslanagic, teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne girebildi.

Sezon başında Arslanagic'in yanı sıra Tijanic, Baku, Lourency, Atakan ve Kahraman'ı transfer eden İzmir ekibinde sadece Belçikalı Arslanagic iki maçta da 90'ar dakika sahada kaldı. Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor karşısına 11'de sahaya çıkan 28 yaşındaki stoper Göztepe'nin tek golüne imza attı. Ankaragücü'nde kiralanan orta saha Atakan geride kalan 2 haftada hiç forma giyemezken, Altınordu'dan gelen stoper Kahraman yalnızca 15 dakika oynadı.

Göztepe'nin Portekiz'in Gil Vicente takımından renklerine bağladığı kanat oyuncusu Brezilyalı Lourency 26 dakika sahada kalırken, Polonya'nın Rakow Czestochowa ekibinden ciddi bir bonservis bedeliyle alınan 10 numara Tijanic 52 dakika oynayabildi. Almanya'da Holstein Kiel'den gelen kanat Baku da 60 dakika görev aldı. Son Yeni Malatyaspor maçında sadece Arslanagic'e 11'de şans tanıyan Karaman, diğer transferleri sonradan oyuna dahil etti. Göztepeli taraftarlar ise sosyal medya üzerinden transfer politikasını eleştirdi. Birçok futbolsever, Karaman'ın transferleri onaylamadığını ve oyuncuların kendi istediği isimler olmadığını iddia etti. İlk 2 haftayı hayal kırıklığı ile geçiren Göztepe, 3'üncü haftada 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un rakibi olacak.

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Göztepe'de transfer sorunu
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