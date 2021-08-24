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Giriş Tarihi: 24.8.2021

Kartal gözünü Umut’a dikti

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal gözünü Umut’a dikti

Kongolu hakkında gelecek rapora göre sol beke takviye düşünen Beşiktaş, milli sol beki istiyor. Umut Meraş da transfer için fedakârlık yapmaya hazır

Gaziantep FK maçında sağlık sorunu yaşayan Fabrice N'Sakala'dan gelecek rapora göre Beşiktaş bir sol bek transferi yapabilir. Kartal'ın gözü ise adı uzun süre Trabzonspor ile anılan milli sol bek Umut Meraş'ta. Fransa 2.Lig ekiplerinden Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'a gelmek için istekli olduğu ve gerekirse alacaklarının bir kısmından fedakârlık yapabileceği öğrenildi. Özellikle ilk 11'de oynayacak yerli oyuncu seçeneklerini artırmak isteyen siyah-beyazlılar kısa süre içerisinde Umut için girişim yapmayı planlıyor.

BONSERVİSİ 1 MİLYON €
Le Havre, milli oyuncu için Trabzonspor ile yaptığı görüşmelerde 1 milyon Euro'yu kabul etmişti. Beşiktaş'ın da bu rakama sıcak baktığı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da oyuncu için olumlu rapor verdiği kaydedildi. Umut Meraş transferi ayrıca takımda yerli rotasyonunu genişletmek için de fırsat olarak görülüyor.


BİR GÖRÜŞ: FATİH DOĞAN
Umut doğru tercih
Bir söz var; "Zincirin gücü en zayıf olduğu halka kadardır" diye. Ahmet Nur Çebi yönetimi çok güçlü bir takım kurdu. Halkaların çoğu sağlam ve alternatifli. Bir tek sol bek ve stoper mevkilerinde sıkıntı var. Umut Meraş, A Milli Takımımız'ın oyuncusu. Fransa'ya gitmeden önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. N'Sakala'nın sağlık durumu ve iniş çıkışlı performansı dikkate alındığında Umut Meraş takviyesi gerçekleşirse Beşiktaş adına çok yerinde bir hamle olur. Ayrıca Umut'un Kaan ile birlikte alınması da siyah-beyazlıların hem yerli oyuncu havuzunu genişletir hem de çehresini değiştirir. Ayrıca Milli Takım'da da Beşiktaşlı futbolcu sayısını yükseltir...

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Kartal gözünü Umut’a dikti
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