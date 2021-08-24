Kartal gözünü Umut’a dikti

Kongolu hakkında gelecek rapora göre sol beke takviye düşünen Beşiktaş, milli sol beki istiyor. Umut Meraş da transfer için fedakârlık yapmaya hazır
Gaziantep FK maçında sağlık sorunu yaşayan Fabrice N'Sakala'dan gelecek rapora göre Beşiktaş bir sol bek transferi yapabilir. Kartal'ın gözüise adı uzun süre Trabzonspor ile anılanmilli sol bek Umut Meraş'ta. Fransa 2.Lig ekiplerinden Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'a gelmek için istekli olduğu ve gerekirse alacaklarının bir kısmından fedakârlık yapabileceği öğrenildi. Özellikle ilk 11'deoynayacak yerli oyuncu seçenekleriniartırmak isteyen siyah-beyazlılar kısa süre içerisinde Umut için girişim yapmayı planlıyor.
BONSERVİSİ 1 MİLYON €
Le Havre, milli oyuncu için Trabzonspor ile yaptığı görüşmelerde 1 milyon Euro'yu kabul etmişti. Beşiktaş'ın da bu rakama sıcak baktığı veteknik direktör Sergen Yalçın'ın da oyuncu içinolumlu rapor verdiği kaydedildi. Umut Meraş transferi ayrıca takımda yerli rotasyonunu genişletmek için de fırsat olarak görülüyor.
BİR GÖRÜŞ: FATİH DOĞAN
Umut doğru tercih
Bir söz var; "Zincirin gücü en zayıfolduğu halka kadardır" diye. Ahmet NurÇebi yönetimi çok güçlü bir takım kurdu.Halkaların çoğu sağlam ve alternatifli. Birtek sol bek ve stoper mevkilerindesıkıntı var. Umut Meraş, A Milli Takımımız'ınoyuncusu. Fransa'ya gitmeden öncede Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. N'Sakala'nınsağlık durumu ve iniş çıkışlıperformansı dikkate alındığındaUmut Meraş takviyesi gerçekleşirseBeşiktaş adına çok yerinde bir hamleolur. Ayrıca Umut'un Kaan ile birlikte alınmasıda siyah-beyazlıların hemyerli oyuncu havuzunu genişletirhem de çehresini değiştirir.Ayrıca Milli Takım'da daBeşiktaşlı futbolcu sayısınıyükseltir...