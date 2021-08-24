Mesut Özil, Kim Min Jae’ye övgüler dizdi! Sergio Ramos benzetmesi…

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, takımın yeni transferi Kim Min-Jae ile birlikte Güney Koreli bir gazetecinin YouTube kanalına konuk oldu. Mesut Özil, Kim Min-Jae hakkında övgü dolu sözlerde bulunurken, genç oyuncuyu Sergio Ramos'a benzetti.
Mesut Özil'in açıklamaları şöyle...
"Kim, sakin biri ve bence zeki bir oyuncu. Sert müdahaleler yapmasa bile rakip oyuncularla sakin ve zekice mücadele ediyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlattı"
Mesut Özil, Kim Min Jae hakkında iyi dileklerde bulundu ve beraber oynamanın çok güzel olduğunu söyledi.
Özil, "Sıcakkanlı davranışlarından etkilendim. Kolay bir şekilde kaynaşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de onunla beraber oynamak çok güzel. Umarım burada birçok başarı kazanır" şeklinde konuştu.