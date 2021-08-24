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Giriş Tarihi: 24.8.2021 21:19 Son Güncelleme: 24.8.2021 21:28

Mesut Özil, Kim Min Jae’ye övgüler dizdi! Sergio Ramos benzetmesi…

Mesut Özil, Kim Min Jae’ye övgüler dizdi! Sergio Ramos benzetmesi…

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min Jae ile birlikte Güney Kore basınından bir gazeteciye röportaj verdi. Röportajda, Güney Koreli savunmacı hakkında övgü dolu sözlerde bulunan Mesut Özil, 24 yaşındaki oyuncuyu dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'a benzetti.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, takımın yeni transferi Kim Min-Jae ile birlikte Güney Koreli bir gazetecinin YouTube kanalına konuk oldu. Mesut Özil, Kim Min-Jae hakkında övgü dolu sözlerde bulunurken, genç oyuncuyu Sergio Ramos'a benzetti.

Mesut Özil'in açıklamaları şöyle...

"Kim, sakin biri ve bence zeki bir oyuncu. Sert müdahaleler yapmasa bile rakip oyuncularla sakin ve zekice mücadele ediyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlattı"

Mesut Özil, Kim Min Jae hakkında iyi dileklerde bulundu ve beraber oynamanın çok güzel olduğunu söyledi.

Özil, "Sıcakkanlı davranışlarından etkilendim. Kolay bir şekilde kaynaşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de onunla beraber oynamak çok güzel. Umarım burada birçok başarı kazanır" şeklinde konuştu.

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Mesut Özil, Kim Min Jae’ye övgüler dizdi! Sergio Ramos benzetmesi…
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