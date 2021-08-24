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Giriş Tarihi: 24.8.2021 09:09 Son Güncelleme: 24.8.2021 09:09

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri kimler? Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu ve BJK kaçıncı torbada yer alıyor?

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri kimler? Beşiktaş’ın rakipleri kimler oldu ve BJK kaçıncı torbada yer alıyor?

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olacak. Organizasyona doğrudan gruplardan katılma hakkı elde eden Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında ise Avrupa'nın dev kulüpleri bulunuyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? BJK kaçıncı sıradan ve torbadan kuraya girecek? İşte, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve diğer detaylar

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım durumunda. Şampiyonlar Ligi kura çekimi henüz gerçekleştirilmemişken Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri merak konusu oldu. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille de bulunuyor. Öte yandan, Avrupa'nın dev kulüpleri de BJK'nin olası rakipleri arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş kaçıncı torbada bulunuyor? İşte, detaylar

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİMLER?

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde;

  • Lille (1. torbadan katılacak)
  • Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)
  • Manchester City (1. torbadan katılacak)
  • Bayern Münih (1. torbadan katılacak)
  • PSG (1. torbadan katılacak)
  • Inter (1. torbadan katılacak)
  • Sporting (1. torbadan katılacak)
  • Zenit (1. torbadan katılacak)
  • Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)
  • Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)
  • Real Madrid (2. torbadan katılacak)
  • Juventus (2. torbadan katılacak)
  • Barcelona (2. torbadan katılacak)
  • Juventus (2. torbadan katılacak)
  • Liverpool (2. torbadan katılacak)
  • Sevilla (2. torbadan katılacak)

BEŞİKTAŞ KURAYA KAÇINCI TORBADAN GİRECEK?

Beşiktaş, Play-Off'tan gelen takımların durumuna göre kuraya 3. torbadan girebilir.

Play-Off maçları tamamlandıktan sonra Beşiktaş'ın 3. ya da 4. torbadan kuraya girme durumu netlik kazanacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri kimler? Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu ve BJK kaçıncı torbada yer alıyor?
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