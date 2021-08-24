İtalyanlar'ın ısrarla geri çevirmesine rağmen tekliflerini yineleyen siyah-beyazlılar oyuncunun da Beşiktaş'a gelmek istemesini koz olarak görüyor.
1- 4.5 milyon Euro bonservis verelim ama 4 taksitte ödeyelim.
2- 6 milyon Euro satın alma maddesi ile bu sezon kiralayalım. İtalyanların ise ilk teklife "3.5 milyon Euro peşin isteriz" diye yanıt verdiği ifade edildi.
Beşiktaş eğer bu hafta sonuç alamazsa başka isimlere yönelecek.
FERNANDO LUCAS'A TEKLİF YAĞIYOR
Bu arada Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'ten dolayı beklemeye aldığı Fernando Lucas kıymete bindi.
Brezilya ekibi Flamengo ve Fransa'dan Olympique Lyon'dan teklifler alan Fernando da Beşiktaş'tan kendisi ile ilgili kararını bir an evvel vermesini istedi.
Beşiktaş yönetimi ise hafta içerisinde Gedson Fernandes transferini sonuca bağlayamazsa Lucas Fernando'ya imza attırmayı düşünüyor.