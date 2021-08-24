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Giriş Tarihi: 24.8.2021 07:20 Son Güncelleme: 24.8.2021 07:42

Son dakika: Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için Sassuolo'ya 2 teklif

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’tan Kaan Ayhan için Sassuolo’ya 2 teklif

Beşiktaş'ta transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'da gündem Kaan Ayhan... Beşiktaş'ın milli stoper için Serie A ekibi Sassuolo'ya yaptığı 2 teklife SABAH Spor ulaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'ta yerli stoper olarak düşünülen ilk isim olan Kaan Ayhan'da pazarlıklar tam gaz sürüyor.

İtalyanlar'ın ısrarla geri çevirmesine rağmen tekliflerini yineleyen siyah-beyazlılar oyuncunun da Beşiktaş'a gelmek istemesini koz olarak görüyor.

Görüşmelerde son gelinen noktayı SABAH Spor açıklıyor. Masada 2 teklif var:

1- 4.5 milyon Euro bonservis verelim ama 4 taksitte ödeyelim.

2- 6 milyon Euro satın alma maddesi ile bu sezon kiralayalım. İtalyanların ise ilk teklife "3.5 milyon Euro peşin isteriz" diye yanıt verdiği ifade edildi.

Beşiktaş eğer bu hafta sonuç alamazsa başka isimlere yönelecek.

FERNANDO LUCAS'A TEKLİF YAĞIYOR

Bu arada Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'ten dolayı beklemeye aldığı Fernando Lucas kıymete bindi.

Brezilya ekibi Flamengo ve Fransa'dan Olympique Lyon'dan teklifler alan Fernando da Beşiktaş'tan kendisi ile ilgili kararını bir an evvel vermesini istedi.

Beşiktaş yönetimi ise hafta içerisinde Gedson Fernandes transferini sonuca bağlayamazsa Lucas Fernando'ya imza attırmayı düşünüyor.

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Son dakika: Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için Sassuolo'ya 2 teklif
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