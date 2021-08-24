GÜRCAN BİLGİÇ - AİDİYET SARSILMASIN

Kulüp başkanları, tüm sporcularının 'Babası'dır. Orası bir aile ise baba, çocuğunu korur–kollar. Ali Koç, 'Aile ortamının' altını çiziyor. Bunu Pereira'nın demeçlerinde de görüyoruz. Birlikte hareket eden, üzülen ve sevinen bir grup oluşturmaya çalışıyorlar. Bu bir sinerjidir. Eğer taraftar bu kadar sert ve kızgın olursa oyuncunun aidiyeti sarsılır.