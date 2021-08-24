Son dakika: Galatasaray Olimpiu Morutan transferini KAP'a bildirdi! "Görüşmelere başlanmıştır..."

Galatasaray, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Olimpiu Morutan'ı KAP'a bildirdi. Rumen futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığı resmen açıklandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Fatih Terim, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Olimpiu Morutan transferinde 15 milyon eurolardan başlayan pazarlık sürecinin çok daha düşük rakamlara açıklandığı belirtmişti.
Henüz Galatasaray tarafından oyuncunun maliyeti açıklanmadı ancak sarı-kırmızılıların bonuslarla birlikte 5.7 milyon euro bonservis vereceği belirtiliyor.
Rumen oyuncuya ise 600-700 bin euro bandında bir yıllık ücret verileceği söylenenler arasında.