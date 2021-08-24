Ben en çok Taylan ile sağ bek Sacha Boey'i beğendim. Danimarkalı Nelsson'un da Galatasaray'a çok katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Kuzeyli futbolcular kendilerine bakarlar, disiplinli ve kuvvetlidirler. Cicaldau'nun nasıl futbolcu olduğu konusunda iki haftada hiçbir fikir sahibi olamadım. Sanki oynamıyormuş gibi. Geçen seneki Hatay'dan eser yok. Bakalım ilerleyen haftalarda bir aşama kaydedecekler mi? Takımın en iyisi yüreği ile oynayan ve son dakikaya kadar takımını skora ortak eden stoper Fatih'ti.