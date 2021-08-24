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Giriş Tarihi: 24.8.2021 22:42 Son Güncelleme: 24.8.2021 22:49

Son dakika: Hagi ve Sumudica'dan Galatasaray'ın yeni transferi Morutan için çarpıcı yorumlar! "İlk 11'de..."

Son dakika: Hagi ve Sumudica’dan Galatasaray’ın yeni transferi Morutan için çarpıcı yorumlar! İlk 11’de...

Galatasaray, bu sezon büyük uğraş verdiği transfer Olimpiu Morutan için mutlu sona ulaştı. Oyuncuyla görüşmelere başladığını duyuran sarı-kırmızılılar, Rumen oyuncuyu bu gece saatlerinde İstanbul'a getirecek ve yarın gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçirecek. Bonuslarla birlikte 5 milyon euroyu aşan bir ödeme yapacak olan Galatasaray, bu bonservisi taksitlere bölecek. Sarı-kırmızılı takımın efsanesi Hagi ve Sumudica, Morutan transferini yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı takım için yola çıktı. Oyuncuyla görüşmelere başlandığını resmen açıklayan Galatasaray'ın oyuncunun kulübüne 5 milyonun üzerinde bir bonservis bedeli vereceği söyleniyor.

Bir dönem Süper Lig'de çalışan Rumen teknik adam Marius Sumudica, Olimpiu Morutan'ı beIN SPORTS'a değerlendirdi. Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi ise basın toplantısında Morutan'la ilgili açıklamalar yaptı.

SUMUDİCA: MORUTAN ÇOK POTANSİYELLİ BİR OYUNCU

Marius Sumudica'nın yorumları şöyle...

"Morutan çok potansiyelli bir oyuncu. Ancak şunu unutmamak lazım; Süper Lig de çok zor bir lig. Morutan 22 yaşında ve ilk kez ülke dışına çıkacak, farklı bir kültürle tanışacak. Adapte olduğunda ligin en fark yaratan oyuncularından biri olacağına inanıyorum. Morutan'a güveniyorum"

"Fatih Terim genç ve dinamik bir takım oluşturmak istiyor. Morutan, sahada olduğu sürece oyunun her anında tehdit yaratabilecek bir isim. Şu anda Galatasaray'ın da sahadaki en büyük eksiği bu olarak görünüyor."

"Ceza sahası ve çevresinde hem şut hem de pas tehdidi olan bir oyuncu. Sol ayağını çok etkili kullanıyor. Topu ayağına aldığında fark yaratacak bir isim. Ancak Süper Lig gibi bir ligde savunmasını da geliştirmesi gerekiyor."

"Kısa boylu, zayıf bir oyuncu. Savunmada fiziksel dezavantajını kapatması gerekecek. Ama ben yine de şu anda da Galatasaray'ın ilk 11'inde oynayabileceğini düşünüyorum"

HAGİ: GALATASARAY SABIRLI OLMALI

Gheorghe Hagi, Morutan ve Cicaldau transferleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İki Rumen oyuncunun Galatasaray gibi büyük bir kulübe gitmesi sevindirici. Bu sıçramayı yapmaları gerektiğinin farkında olmalılar. Uyum sağlamak için zamana ihtiyaçları var. Onlara karşı sabırlı olmalılar. Farklı bir ritim, farklı bir yoğunlukla böylesine büyük bir kulübe gittiğinizde büyük bir değişiklik oluyor. Onlara zaman vermeleri gerekiyor. İkisi de yetenekli oyuncular."

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Son dakika: Hagi ve Sumudica'dan Galatasaray'ın yeni transferi Morutan için çarpıcı yorumlar! "İlk 11'de..."
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