Son dakika: Hagi ve Sumudica'dan Galatasaray'ın yeni transferi Morutan için çarpıcı yorumlar! "İlk 11'de..."

SUMUDİCA: MORUTAN ÇOK POTANSİYELLİ BİR OYUNCU

Marius Sumudica'nın yorumları şöyle...

"Morutan çok potansiyelli bir oyuncu. Ancak şunu unutmamak lazım; Süper Lig de çok zor bir lig. Morutan 22 yaşında ve ilk kez ülke dışına çıkacak, farklı bir kültürle tanışacak. Adapte olduğunda ligin en fark yaratan oyuncularından biri olacağına inanıyorum. Morutan'a güveniyorum"