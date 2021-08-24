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Giriş Tarihi: 24.8.2021 20:42 Son Güncelleme: 24.8.2021 21:13

Son dakika: Premier Lig'den flaş milli takım kararı! Ozan Tufan ve Çağlar söyüncü forma giyemeyebilir...

Son dakika: Premier Lig’den flaş milli takım kararı! Ozan Tufan ve Çağlar söyüncü forma giyemeyebilir...

Son dakika haberi... Premier Lig takımları koronavirüs nedeniyle "Kırmızı Liste"de bulunan ülkelerde yapılacak milli maçlara futbolcu göndermeme kararı aldı. Listede bulunan Türkiye'nin durumunun değişmemesi halinde Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu burada oynanacak maçlara gelemeyecek.

Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunan ülkelerde gelecek ay maç yapacak milli takımlara oyuncu göndermeme kararı aldı.

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, istemeden ancak oybirliğiyle alınan kararın gelecek ayki milli maç arasında kırmızı listede yer alan 26 ülkeye yolculuk yapması beklenen yaklaşık 60 futbolcuyu kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, kırmızı ülkeden dönen ve 10 günlük zorunlu karantinaya giren bir futbolcunun Premier Lig'de iki, UEFA organizasyonlarında ve Lig Kupası'nda birer maç kaçırabileceği vurgulandı.

İngiltere'nin kırmızı listesindeki ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. İngiliz basında yer alan haberlere göre, yarın ya da perşembe günü kırmızı listenin güncellenmesi ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması bekleniyor.

Milli futbolculardan Çağlar Söyüncü Leicester City'de, Ozan Tufan Watford'da ve Halil Dervişoğlu ise Brentford'da forma giyiyor.

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Son dakika: Premier Lig'den flaş milli takım kararı! Ozan Tufan ve Çağlar söyüncü forma giyemeyebilir...
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