Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Stefano Denswil'i KAP'a bildirdi! İşte yeni transferin maliyeti...
Giriş Tarihi: 24.8.2021 18:24 Son Güncelleme: 24.8.2021 18:43

Trabzonspor Stefano Denswil'i KAP'a bildirdi! İşte yeni transferin maliyeti...

Trabzonspor Stefano Denswil’i KAP’a bildirdi! İşte yeni transferin maliyeti...

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Trabzonspor, transfer hareketliliğini de sürdürüyor. Bu sezon birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, son olarak 28 yaşındaki Hollandalı stoper Denswil'i kadrosuna kattı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı açıklandı.

Trabzonspor, yeni transferlerine devam ediyor. Bu sezon Abdullah Avcı liderliğinde Süper Lig'e 2'de 2 ile giren bordo-mavililer, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle de şampiyonluğu hedefliyor. Karadeniz ekibi, son olarak 28 yaşındaki savunma oyuncusu Stefano Denswil'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 (Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artış olacak! Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika haberi: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Son dakika... Memur ve emekli maaşlarında kritik detay! Sözleşme ikramiyesi...
Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler! "Saçma sapan işler yapıyor, Fatih Terim buna el koymalı"
Son dakika spor haberleri: Lionel Messi’nin maaşı bildiğimiz gibi değilmiş! Kulüp başkanı açıkladı…
Son dakika: Alexander Sörloth’un yeni takımını açıkladılar! Kimse beklemiyordu ne Fenerbahçe ne Marsilya…
Son dakika haberi... Yeni memur zammı ne kadar oldu? 2022-2023 memur maaş zammı oranları açıklandı
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan taraftara Samatta uyarısı
Son dakika haberler | Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta paylaştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Stefano Denswil'i KAP'a bildirdi! İşte yeni transferin maliyeti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA