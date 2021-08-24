Trabzonspor Stefano Denswil’i KAP’a bildirdi! İşte yeni transferin maliyeti...

Trabzonspor, yeni transferlerine devam ediyor. Bu sezon Abdullah Avcı liderliğinde Süper Lig'e 2'de 2 ile giren bordo-mavililer, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle de şampiyonluğu hedefliyor. Karadeniz ekibi, son olarak 28 yaşındaki savunma oyuncusu Stefano Denswil'i kadrosuna kattı.
Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 (Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."