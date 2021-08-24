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Giriş Tarihi: 24.8.2021 08:55 Son Güncelleme: 24.8.2021 08:56

Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Roma Trabzonspor maçı ne zaman ve şifresiz mi?

Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Roma Trabzonspor maçı ne zaman ve şifresiz mi?

Haydi Trabzonspor! UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında, Roma'ya kendi sahasında 2-1 mağlup olan Trabzonspor, tur için sahaya çıkıyor. Bordo mavililer, deplasmanda adını UEFA Konferans Ligi gruplarına yazdırmak istiyor. Bu doğrultuda, Trabzonspor'un rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Roma Trabzonspor maçının canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, UEFA Konferans Ligi'nde Roma Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde

Trabzonspor, İtalya temsilcisi Roma ile UEFA Konferans Ligi Play-Off turu 2. maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçta, kendi sahasında 2-1'lik mağlubiyet yaşayan bordo mavililer, deplasmanda bir sürprize imza atmak istiyor. Bu noktada, Trabzonspor rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı merak konusu oldu. Edinilen son bilgilere göre, Roma Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Roma Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Trabzonspor'un UEFA rövanş maçı hakkında son bilgiler

TRABZONSPOR'UN MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Roma ile Trabzonspor arasındaki ikinci maç, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor 'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak.

İLK MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'yı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Jose Mourinho'nun öğrencileri, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Roma'ya Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Pellegrini ve 81. dakikada Shomurodov kaydetti. Temsilcimiz Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'un 64. dakikada atttığı gol yenilgiyi önleyemedi.

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Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Roma Trabzonspor maçı ne zaman ve şifresiz mi?
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