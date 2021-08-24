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Giriş Tarihi: 24.8.2021

Türkiye hep kardeş ülkedir!

Türkiye hep kardeş ülkedir!
Antalya karşısında ilk kez F.Bahçe formasını giyen Min jae Kim, sarı-lacivertli kulübü kendisine sunduğu proje için seçtiğini söyledi. Avrupa ekiplerinden de teklifler aldığını belirten Güney Koreli oyuncu, "Türkiye benim için kardeş ülke, bu çocukluğumdan beri böyleydi. Hep bu histeydim. Geldiğimde de burada çok iyi karşılandım. Bu durum bana büyük sorumluluk yüklüyor. Ben de daha fazla çalışarak bu olumlu ilişkiyi daha yükseğe taşımak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı beni statta çok iyi karşıladı. Pereira'nın sistemine en iyi şekilde adapte olarak hem defansta hem de hücumda takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

UZAKDOĞU'DAN GELEN SİGORTA!
F.Bahçe'de Antalyaspor galibiyeti camiada coşku yaratırken yeni transfer Min Jae Kim'in performansı da alkış aldı. Sarı-lacivertlilerin hayli baskılı oynadığı mücadelede 24 yaşındaki stoper ilk maçı olmasına rağmen rahatlığı ve soğukkanlılığıyla dikkat çeken isimlerden oldu. Kim'in bu performansı istatistiklere de yansıdı. Kim özellikle sahipsiz top kazanma konusunda büyük başarı sağladı. Güney Koreli, 10 kez sahipsiz top kazanarak bu alanda sahanın lideri oldu.

"Canavar lakabından oldukça mutluyum. Bu lakabı bana taraftarlar vermişti. Elimden geleni yapıp lakabımı sürdürmek istiyorum."

"Szalai ile uyumumuz çok iyiydi. Tüm defans hattı olarak uyumluyduk. Gol yemediğimiz için bir defans oyuncusu olarak mutluyum."

NE DEDİLER?

LEVENT TÜZEMEN

Taşlar yerine oturdu
TISSERAND ve Szalai birbirlerine uyum sağladılar, Novak devşirme stoperdi. Kim'in gelişi ile Pereira'nın üçlü savunma anlayışının yerine oturduğunu gördüm. Bu üçlü sadece defans oynamayacak, duran toplarda da F.Bahçe'nin gol silahları olacaktır. Özellikle Szalai ve Kim'in korner ile duran toplardaki kafa hakimiyetlerini Antalya maçında çok net gördük. Bu üçlü savunmayı güçlendirmenin yanı sıra önlerindeki Gustavo'nun da arkaya bakmadan, daha çok hücum yapmasını sağlayacak. Pereira formayı adaletli dağıtmaya özen gösteriyor. Serdar'ı da savunma için düşünüyor.

ALİ GÜLTİKEN

Sezgileri yüksek bir stoper
KIM'I çok başarılı buldum. Uzun dönemden sonra F.Bahçe'de savunmayı idare edebilen bir oyun aklı geldi ve fark yarattı. Szalai çok uyumluydu. İkisi de ayakları iyi oyun kurma kabiliyeti olan, topu doğru kullanan oyuncular. Sezgi güçleri de çok yüksek. Bu çok değerli bir şey. Forvet oyuncusu ile düşünce yapısını önceden sezebilmek, ona göre hamle zamanlamasını belirlemek, savunma oyuncuları açısından önemlidir. Bunun yanında hücum oyuncularına yakın oynamasını da beğendim. Ancak bu yetenekteki oyuncularla öne doğru çıkarak oynayabilirsiniz. F.Bahçe şu anda istediği savunmacı tiplerine kavuşmuş gibi görünüyor

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