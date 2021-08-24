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Giriş Tarihi: 24.8.2021 09:24 Son Güncelleme: 24.8.2021 09:55

Usta yazar değerlendirdi! "Trabzonspor'un en büyük sorunu..."

Usta yazar değerlendirdi! Trabzonspor’un en büyük sorunu...

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Sivasspor'u yenen Trabzonspor, puanını 6'ya çıkardı. Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçen bordo-mavililer, Yiğidoları da mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Karadeniz temsilcisinin 2-1 kazandığı müsabakayı Sabah Spor'un deneyimli yazarı İskender Günen değerlendirdi. Günen, Trabzonspor'un en büyük sorununu da ifade etti.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un ardından Sivasspor'u da mağlup eden Trabzonspor, yoluna kayıpsız devam ediyor. Lige 2'de 2 ile başlayan Karadeniz ekibinin performansını Sabah Spor yazarı İskender Günen değerlendirdi. Günen, Trabzonspor'un en büyük sorununun takım savunması olduğunu ifade etti.

İşte İskender Günen'in yazısı...

"Trabzonspor açısından sorunlarla dolu olan bir maç izledik. Ligin ikinci maçında zor da olsa alınan 3 puan doğaldır ki büyük önem taşır. Futbolda başarının gelmesi için istikrarlı bir yapı oluşturmak zorundasınız.

Trabzonspor'un en büyük sorunlarının başında takım savunması gelmekte. Yani top rakibe geçtiğinde sorunlar ortaya çıkıyor. Uğurcan'ın mükemmel kurtardığı topla başladı maç... Ardından Trabzonspor penaltıdan 1-0 öne geçti. Sonrasında ise Sivaspor'un özellikle Trabzonspor'un sol kenarından geliştirdiği ataklar var.

Djaniny, Nwakaeme, Gervinho top rakibe geçtiğinde oyundan düşen 3'lüydü. Bir de oyundan çıktığı ana kadar Gervinho'nun yaptığı top kayıplarından sonra hatlar arasında mesafelerin fazla olduğu anlar var. Bu yüzden Sivas ilk yarıda rahatlıkla Trabzonspor kalesine geldi.

İkinci yarı Nwakaeme'nin attığı golden sonra bile oyunda üstünlüğü ele alamayan bir Trabzonspor vardı. Bir de buna Edgar'ın gereksiz yaptığı penaltı ve sonrasında gelen golden sonra bazı oyuncuların bir telaş içerisinde olduklarını gözlemledik. Uğurcan'ın kurtardığı mükemmel iki toptan sonra ise İsmail Köybaşı'nın yaptığı basit bir hatayla gol geldi ve Sivasspor ümitlendi.

Yapılan oyuncu değişiklikleri ise özellikle orta alanda direnci artırma açısından önemliydi. Görünen o ki orta alanda Alanyaspor'dan gelen Siopis gibi agresif bir oyuncuya büyük gereksinim var. Uzun lig maratonunda hemen hemen her maçta, ya da maç içerisinde inişler-çıkışlar olacaktır.

Yalnız sonuç ne olursa olsun, sonucu bir kenara bırakarak her maçtan ders almak büyük önem taşıyor. Bakasetas, Peres ve Djaniny Trabzonspor adına öne çıkan isimlerdi.

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Usta yazar değerlendirdi! "Trabzonspor'un en büyük sorunu..."
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