Usta yazar değerlendirdi! "Trabzonspor'un en büyük sorunu..."

Yapılan oyuncu değişiklikleri ise özellikle orta alanda direnci artırma açısından önemliydi. Görünen o ki orta alanda Alanyaspor'dan gelen Siopis gibi agresif bir oyuncuya büyük gereksinim var. Uzun lig maratonunda hemen hemen her maçta, ya da maç içerisinde inişler-çıkışlar olacaktır.

Yalnız sonuç ne olursa olsun, sonucu bir kenara bırakarak her maçtan ders almak büyük önem taşıyor. Bakasetas, Peres ve Djaniny Trabzonspor adına öne çıkan isimlerdi.