Abi kardeş Rize’de buluştu

ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin formasını giyen milli futbolcu Gökhan Gönül , yıllar sonra kardeşi olduğunu öğrendiği Can Gönül 'le buluştu. İzmit 'te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında doğum tarihinden Gökhan'ın kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül önceki gün bir televizyon programına katılmıştı. Buraya bağlanan Gökhan kardeşini kabul edip, "Ben de uzun süre annesiz büyüdüm. 3 kardeştik artık 4 olduk. Can ailesinin yanına gelebilir" demişti.Hasret giderildikten sonra Can Gönül yaşadığı şehre döndü.