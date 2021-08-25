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Giriş Tarihi: 25.8.2021

Abi kardeş Rize’de buluştu

Abi kardeş Rize’de buluştu
Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin formasını giyen milli futbolcu Gökhan Gönül, yıllar sonra kardeşi olduğunu öğrendiği Can Gönül'le buluştu. İzmit'te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında doğum tarihinden Gökhan'ın kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül önceki gün bir televizyon programına katılmıştı. Buraya bağlanan Gökhan kardeşini kabul edip, "Ben de uzun süre annesiz büyüdüm. 3 kardeştik artık 4 olduk. Can ailesinin yanına gelebilir" demişti. Bu davet üzerine Can Gönül önceki gece saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan'ın bulunduğu Rize'ye gitti ve buluşma gerçekleşti. Hasret giderildikten sonra Can Gönül yaşadığı şehre döndü.

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Abi kardeş Rize’de buluştu
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