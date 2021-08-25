"RONALDO'NUN KULÜBEDE KALMASI DAHA YARARLI"

Cobolli sözlerine şu şekilde devam etti: "Ben her zaman dürüst oldum. Ronaldo'nun Juventus'a transfer bir hataydı. Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması hem kendisine hem de kulübe daha yararlı olacaktır. Dybala ile yeni sözleşme uzatmak mantıklı oldu fakat Ronaldo için aynı şeyi söylemeyeceğim. Ancak transfer sezonunun kapanmasına 7 gün kaldı ve Ronaldo'nun bu sürede transfer olacağını sanmıyorum."