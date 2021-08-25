Juventus'ta Ronaldo tartışmaları devam ediyor. Juventus'ta mutsuz olduğu iddia edilen Ronaldo'nun gitmek istediği ifade ediliyor. Ronaldo'nun adı PSG ve Manchester City ile anılıyor. Geçtiğimiz günlerde Ronaldo'nun menajeri oyuncuyu Manchester City önerdiği yazılmıştı.
RONALDO'YA SERT ELEŞTİRİLER
Juventus'un 2006-09 yılları arasındaki başkanı Giovanni Cobolli, Cristiano Ronaldo için sert eleştirilerde bulundu. A Bola'nın haberine göre Cobolli yaptığı açıklamada "Ronaldo'nun Juventus'a transferi bir hataydı. Juventus'un işleyişini bozuyor." dedi.
"RONALDO'NUN KULÜBEDE KALMASI DAHA YARARLI"
Cobolli sözlerine şu şekilde devam etti: "Ben her zaman dürüst oldum. Ronaldo'nun Juventus'a transfer bir hataydı. Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması hem kendisine hem de kulübe daha yararlı olacaktır. Dybala ile yeni sözleşme uzatmak mantıklı oldu fakat Ronaldo için aynı şeyi söylemeyeceğim. Ancak transfer sezonunun kapanmasına 7 gün kaldı ve Ronaldo'nun bu sürede transfer olacağını sanmıyorum."
"RONALDO JUVENTUS ATAKLARININ İŞLEYİŞİNİ BOZUYOR"
"Umarım teknik direktör Allegri, Ronaldo'yu yedek başlatıp daha sonra gerektiği yerde kullanır. Çünkü Ronaldo Juventus ataklarının işleyişini bozuyor. Juventus takımı Ronaldo'suz daha iyi işler yapabilir."
KATAR TAKIMI AL-ARABİ'NİN ONURSAL BAŞKANI'NDAN FLAŞ RONALDO PAYLAŞIMI
Daha önce Lionel Messi'nin PSG'ye transferini doğrulayan Al Arabi kulübünün onursal başkanı olan Khalifa Bin Hamad Al-Thani, Cristiano Ronaldo'nun Paris Saint-Germain forması giymiş bir fotoğrafını 'Belki?' yazan bir notla paylaştı.
Al-Thani, daha önce Messi'nin Barcelona ile yeni bir sözleşme imzalamayacağını ve PSG'ye transfer olacağını doğrulayan tweetler atmıştı. Al-Thani yaptığı Messi ve Ronaldo paylaşımıyla transfer iddialarını daha güçlendirdi.
RONALDO UDİNESE MAÇINDA YEDEK BAŞLADI
Messi ile birlikte dünyanın en iyi 2 futbolcusundan biri olarak lanse edilen Ronaldo'nun Juventus'ta mutsuz olduğu sır değil. Öyle ki 36 yaşındaki futbolcu, Serie A'nın ilk maçında Udinese karşısında ilk 11'de sahaya çıkmak istemedi.
RONALDO'NUN SON DAKİKA GOLÜ VAR'DA İPTAL EDİLDİ
Müsabakaya sonradan dahil olan Ronaldo'nun golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Mücadele 2-2 sona erdi.
RONALDO-GABRİEL JESUS TAKASI GÜNDEME GELDİ
Tutto Sport, Juventus ile Manchester City'nin Ronaldo-Gabriel Jesus takasına sıcak baktığını yazdı. Böylece İtalyan ekibi hem Ronaldo'nun maaş yükünden kurtulmak hem de Jesus'la Ronaldo'nun yerini doldurmayı planlıyor.
MANCHESTER CİTY KANE'DEN VAZGEÇECEK
Manchester City'nin Ronaldo'ya yönelmesindeki önemli faktörlerden biri de Tottenham'ın Harry Kane için istediği yüksek bonservis bedeli. İngiliz golcü için 170 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istendiği ifade ediliyor.