Alexander Sörloth’un yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe ile adı anılıyordu...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, 25 yaşındaki Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı. Sörloth'un adı son günlerde Fenerbahçe ile anılıyordu.
2 sezon önce Trabzonspor forması giyen Sörloth'un adı bir dönem eski takımı Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş ile de anılmıştı.
25 yaşındaki forvet, geçen sezon Leipzig formasıyla 37 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti.
Sörloth, 2019-2020 sezonunda ise Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol attı ve 11 asist yaptı. Norveçli yıldız, Süper Lig'de attığı 24 golle gol kralı olmuştu.