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Giriş Tarihi: 25.8.2021 21:00 Son Güncelleme: 25.8.2021 21:12

Alexander Sörloth'un yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe ile adı anılıyordu...

Alexander Sörloth’un yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe ile adı anılıyordu...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, transferde adı Fenerbahçe, ile anılan Alexander Sörloth'un İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, 25 yaşındaki Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı. Sörloth'un adı son günlerde Fenerbahçe ile anılıyordu.

2 sezon önce Trabzonspor forması giyen Sörloth'un adı bir dönem eski takımı Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş ile de anılmıştı.

25 yaşındaki forvet, geçen sezon Leipzig formasıyla 37 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti.

Sörloth, 2019-2020 sezonunda ise Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol attı ve 11 asist yaptı. Norveçli yıldız, Süper Lig'de attığı 24 golle gol kralı olmuştu.

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Alexander Sörloth'un yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe ile adı anılıyordu...
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