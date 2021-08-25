Babel ayrılıyor mu? Hollandalı yıldızdan dikkat çeken paylaşım!

FALCAO'NUN GİDİŞİ KESİNLEŞTİ

Ayrılmayı kabul eden Falcao'nun gitmesi kesinleşti. Ayrılacak ikinci yıldız isimde ise değişiklik oldu. St.Johnstone rövanşıyla tekrar oynamaya ve gollerini atmaya başlayan Feghouli, hem Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi.