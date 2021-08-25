Babel ayrılıyor mu? Hollandalı yıldızdan dikkat çeken paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi için play-off mücadelesi veren Galatasaray ligde 2'de 2 yaptı. Transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kalırken transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Fatih Terim'in 3 yıldır izlediği Rumen futbolcu Olimpiu Morutan İstanbul'a geldi ve kısa süre içerisinde imza atacak.
GALATASARAY'DA BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK
Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, 59 milyon Euro'ya ulaşan A Takım bütçesini azaltmak için bir aydır uğraş veriyor. Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne, takım maliyetinin yüzde 40'ını oluşturuyor.
FALCAO'NUN GİDİŞİ KESİNLEŞTİ
Ayrılmayı kabul eden Falcao'nun gitmesi kesinleşti. Ayrılacak ikinci yıldız isimde ise değişiklik oldu. St.Johnstone rövanşıyla tekrar oynamaya ve gollerini atmaya başlayan Feghouli, hem Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi.
BABEL'İN ÜSTÜ ÇİZİLDİ
Takımdan gönderilmek istenen Feghouli'nin gösterdiği performans sonrası oyuncuyu tekrar kadroda alan Galatasaray'da Babel'in üstü çizildi.
"EVE DÖNÜYORUM"
Hollandalı yıldız dün sosyal medya hesabından "I'm going home" (Eve dönüyorum) paylaşımı yaptı. 34 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılardan 2.5 milyon Euro garanti maaş alıyordu.
2019'da Fulham'dan transfer edilen Babel, Galatasaray formasıyla çıktığı 64 maçta 13 gol atıp, 6 asist yaptı.