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Giriş Tarihi: 25.8.2021 09:40 Son Güncelleme: 25.8.2021 10:12

Babel ayrılıyor mu? Hollandalı yıldızdan dikkat çeken paylaşım!

Babel ayrılıyor mu? Hollandalı yıldızdan dikkat çeken paylaşım!

Ligde 2'de 2 yapan Galatasaray'da dün transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray bir süredir görüştüğü Morutan'ı kadrosuna kattı. Diğer yandan Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılacak. Performansından memnun olunmayan Feghouli golleriyle takımda kalmayı garantiledi. Fakat üstü çizilen Babel ise dün sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

UEFA Avrupa Ligi için play-off mücadelesi veren Galatasaray ligde 2'de 2 yaptı. Transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kalırken transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Fatih Terim'in 3 yıldır izlediği Rumen futbolcu Olimpiu Morutan İstanbul'a geldi ve kısa süre içerisinde imza atacak.

GALATASARAY'DA BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, 59 milyon Euro'ya ulaşan A Takım bütçesini azaltmak için bir aydır uğraş veriyor. Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne, takım maliyetinin yüzde 40'ını oluşturuyor.

FALCAO'NUN GİDİŞİ KESİNLEŞTİ

Ayrılmayı kabul eden Falcao'nun gitmesi kesinleşti. Ayrılacak ikinci yıldız isimde ise değişiklik oldu. St.Johnstone rövanşıyla tekrar oynamaya ve gollerini atmaya başlayan Feghouli, hem Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi.

BABEL'İN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Takımdan gönderilmek istenen Feghouli'nin gösterdiği performans sonrası oyuncuyu tekrar kadroda alan Galatasaray'da Babel'in üstü çizildi.

"EVE DÖNÜYORUM"

Hollandalı yıldız dün sosyal medya hesabından "I'm going home" (Eve dönüyorum) paylaşımı yaptı. 34 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılardan 2.5 milyon Euro garanti maaş alıyordu.

2019'da Fulham'dan transfer edilen Babel, Galatasaray formasıyla çıktığı 64 maçta 13 gol atıp, 6 asist yaptı.

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Babel ayrılıyor mu? Hollandalı yıldızdan dikkat çeken paylaşım!
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