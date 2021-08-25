Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kurasına kaçıncı torbadan katılacak? İşte tüm ihtimaller...

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Play-off'ta mücadele eden Benfica, Shakhtar Donetsk ve Salzburg takımlarından en az birinin elenmesi halinde kura çekiminde 3. torbada yer alacak. Ancak, Play-off mücadelesinde Benfica, PSV Eindhoven'ı saf dışı bırakarak gruplara kaldı.
22.00'de başlayan Play-off'ların diğer maçlarında ise Shakhtar Donetsk, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Monaco'yu konuk ediyor. Salzburg ise 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Brondby'ye konuk oluyor.
Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:
Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)
Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.