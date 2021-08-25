Fabrice N’Sakala ne zaman sahalar dönecek? Beşiktaş Kulüp Doktoru açıkladı...

"MİLLİ ARA SONRASINDA DÖNECEK"

Oyuncumuzun yaşadığı süreci tüm sporcuların yaşayabilme ihtimalinin olduğunu gözlemledik. Oyuncumuz şu an antrenman yapabilecek durumda ancak biz kontrol amaçlı şu an için çıkmasını istemiyoruz. Milli ara sonrasında takıma dönmüş olacak"