Fabrice N’Sakala ne zaman sahalar dönecek? Beşiktaş Kulüp Doktoru açıkladı...

N'Sakala'nın son durumu hakkında son durumu hakkında konuşan Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ülkü: "Yaptığımız detaylı analizlerin sonrasında oyuncumuzun kardiyolojik sisteminde herhangi bir sorun olmadığını gözlemlemiş olduk.
"MİLLİ ARA SONRASINDA DÖNECEK"
Oyuncumuzun yaşadığı süreci tüm sporcuların yaşayabilme ihtimalinin olduğunu gözlemledik. Oyuncumuz şu an antrenman yapabilecek durumda ancak biz kontrol amaçlı şu an için çıkmasını istemiyoruz. Milli ara sonrasında takıma dönmüş olacak"
NE OLMUŞTU?
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı maçın 71. dakikasında N'Sakala aniden yere yığılarak baygınlık geçirmişti. Siyah beyazlı takımın Demokratik Kongolu futbolcusu Fabrice N'Sakala, topsuz alanda fenalaşınca yere yığılmıştı. Dizlerinin üzerinde yavaş yavaş çöktüğü sırada kustuğu görülen N'Sakala, daha sonra yere yatmıştı. N'Sakala'nın fenalaştığını fark eden siyah beyazlı takımın yedek futbolcularından Necip Uysal, koşa koşa sahaya girerek takım arkadaşının yanına giderek ilk müdahaleyi yapmıştı.