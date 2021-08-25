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Giriş Tarihi: 25.8.2021 09:14 Son Güncelleme: 25.8.2021 09:15

Fenerbahçe'ye yeni golcü Çin Ligi'nden! Salomon Rondon için temasa geçildi

Fenerbahçe’ye yeni golcü Çin Ligi’nden! Salomon Rondon için temasa geçildi

Süper Lig'de 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de transfer sezonu sona ermeden golcü arayışları devam ediyor. Samatta'dan memnun olmayan yönetim yeni golcü için düğmeye bastı. Sörloth defterinin kapanmasının ardından sarı lacivertli takım golcü adayını Çin Ligi'nde buldu.

Golcü arayışlarını devam ettiren Fenerbahçe, Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a kiralanmasından sonra başka golcü isimlere yöneldi. Fenerbahçe golcü adayını Çin Ligi'nde oynayan Salomon Rondon olarak belirledi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Çin ekibi Dalian Professional ile olan sözleşmesi aralık ayının sonunda bitecek olan Rondon için Fenerbahçe hem menajeri hem de kulübü ile temasa geçti. Görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi.

RONDON GÜÇLÜ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Daha önce ismi Beşiktaş ile birlikte anılan Rondon da fizikli bir oyuncu ve pivot santrfor olarak oynuyor. 31 yaşındaki Venezuellalı golcünün piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında.

PREİMER LİG TECRÜBESİ VAR

Daha önce Rusya'da Zenit, Premier Lig'de de West Bromwich ve Newcastle United formaları giyen Rondon için West Bromwich kulübü 2019'da 18.3 milyon Euro bonservis ödemişti.

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Fenerbahçe'ye yeni golcü Çin Ligi'nden! Salomon Rondon için temasa geçildi
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