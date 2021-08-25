İngiliz prangası

Kovid-19 nedeniyle Premier Lig yönetimi, Türkiye’yi de dahil ettiği kırmızı listedeki ülkelere milli oyuncu göndermeme kararı aldı. Çağlar, Ozan ve Halil’in Ay-Yıldızlı formayı giymesi tehlikeye girdi
Premier Lig kulüpleri, Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunan ülkelerin milli takımlarına oyuncu göndermeyeceğini bildirdi. İngiltere'ninkırmızı listesinde Türkiyede bulunuyor. Bu durumun değişmemesi halinde Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ve Brentford'da oynayan HalilDervişoğlu ile Watford'a transfer olan Ozan Tufan milli maçlarda forma giyemeyecek.
TFF ÖZEL UÇAKLA GETİRMİŞTİ
Oy birliği ile alınan kararın 26 ülkeden 60 futbolcuyu kapsadığı bildirildi. Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık, 7 Eylül'de ise Hollanda ile karşılaşacak. Yakın zamanda da Fransa, virüs tedbirleri kapsamında AB üyesi olmayan ülkelerin oyuncularını milli takımlara göndermemiş TFF'nin görüşmeleri sonucu BurakYılmaz, Yusuf Yazıcı, ZekiÇelik ve Umut Meraş özel uçakla Türkiye'ye getirilmişti.
Halil Dervişoğlu
Brentford'da oynayan Halil 4 kez milli olurken, 1 gol attı.
Çağlar Söyüncü
38 kez A Milli Takım formasını terleten Çağlar'ın 2 golü var.
Ozan Tufan
Watford'a giden Ozan, 63 kez giydiği Ay-Yıldızlı formayla 9 gol kaydetti.