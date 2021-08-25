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Giriş Tarihi: 25.8.2021 13:53 Son Güncelleme: 25.8.2021 14:01

Türkiye'nin rakibi Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı

DHA
Türkiye’nin rakibi Karadağ’ın aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 1 Eylül'de İstanbul'da karşılaşacağı Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4'üncü maçında 1 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta saat 21.45'te Karadağ'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde konuk ülkenin aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Miodrag Radulovic tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Milan Mijatovic (MTK Budapeşte), Matija Šarkic (Birmingham City)

DEFANS: Stefan Savic (Atletico Madrid), Marko Simic (FK Liepaja), Zarko Tomaševic (FC Astana), Adam Marušic (Lazio), Marko Vešovic (Karabağ FK), Igor Vujacic (FK Partizan), Risto Radunovic (FCSB), Marko Vukcevic (UTA Arad), Esteban Saveljic (Rayo Vallecano), Ilija Martinovic (NK Maribor)

ORTA SAHA: Nikola Vukcevic (Levante), Nebojša Kosovic (Kairat Almaty), Marko Jankovic (Beitar Jerusalem), Aleksandar Šcekic (FK Partizan), Sead Hakšabanovic (Rubin Kazan), Dušan Lagator (Wisla Plock), Milutin Osmajic (Cadiz CF)

FORVET: Fatos Beciraj (FC Astana), Stevan Jovetic (Hertha Berlin), Stefan Mugoša (Incheon United), Uroš Durdevic (Sporting Gijon)

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Türkiye'nin rakibi Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı
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