Luyindama’nın yeniden doğuşu

Galatasaray’da transfer döneminin başında adı gönderilecekler listesine yazılan Kongolu stoper, şimdilerde ilk 11’in vazgeçilmezi oldu
Victor Nelsson statüye takıldığıiçin Avrupa'da forma giyemiyor,Marcao ligde cezasını çekmeyebaşladı. Stoperde yeri garanti olan Luyindama,Hatayspor maçında kritik bir gol atarken, moral motivasyonuüst düzeye çıktı. Yönetim de geçtiğimizgünlerde Demokratik Kongolu savunmacıile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.Geçen sezon milli takımda ön çaprazbağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kaldıktansonra bir türlü toparlayamayan Luyindama, Giresunve Hatayspor maçlarında adeta küllerinden doğdu.
28 İKİLİ MÜCADELENİN 18'İNİ KAZANMAYI BİLDİ
27 yaşındaki stoper, Atakaş Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü de atarken, iki maçta 10 kez rakiplerin kritikataklarını uzaklaştırmayı başardı. 6 çalımdenemesinde bulunan ve 5'inde başarılıolan oyuncu 136 pasının da sadece 17'sinihatalı adrese gönderdi. Luyindama, Giresunspor karşısında 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanırken, Hatayspor maçında ise 13 ikili mücadeleye girdi ve bunların 8'inden galip ayrıldı. Kongolu stoper girdiği havatopunun ise yüzde 65'nde, dripling denemelerinin ise yüzde 80'inde başarı sağladı.
BAŞKAN ELMAS PFDK'YA SEVK EDİLDİ GALATASARAY Başkanı Burak Elmas, talimatlara aykırı hareketi ve açıklamalarındaki hakaretleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada Elmas'ın, kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan söylemlerindeki "hakaretleri" ile Galatasaray-Hatayspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedenleriyle disiplin kuruluna gönderildiği bildirildi. Galatasaray, Gaziantep FK, Adana Demirspor kulüpleri ile Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Efecan Karaca'nın da çeşitli nedenlerden dolayı sevki gerçekleşti.