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Giriş Tarihi: 25.8.2021

Luyindama’nın yeniden doğuşu

TANER KARAMAN
Luyindama’nın yeniden doğuşu

Galatasaray’da transfer döneminin başında adı gönderilecekler listesine yazılan Kongolu stoper, şimdilerde ilk 11’in vazgeçilmezi oldu

Victor Nelsson statüye takıldığı için Avrupa'da forma giyemiyor, Marcao ligde cezasını çekmeye başladı. Stoperde yeri garanti olan Luyindama, Hatayspor maçında kritik bir gol atarken, moral motivasyonu üst düzeye çıktı. Yönetim de geçtiğimiz günlerde Demokratik Kongolu savunmacı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon milli takımda ön çapraz bağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra bir türlü toparlayamayan Luyindama, Giresun ve Hatayspor maçlarında adeta küllerinden doğdu.

28 İKİLİ MÜCADELENİN 18'İNİ KAZANMAYI BİLDİ
27 yaşındaki stoper, Atakaş Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü de atarken, iki maçta 10 kez rakiplerin kritik ataklarını uzaklaştırmayı başardı. 6 çalım denemesinde bulunan ve 5'inde başarılı olan oyuncu 136 pasının da sadece 17'sini hatalı adrese gönderdi. Luyindama, Giresunspor karşısında 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanırken, Hatayspor maçında ise 13 ikili mücadeleye girdi ve bunların 8'inden galip ayrıldı. Kongolu stoper girdiği hava topunun ise yüzde 65'nde, dripling denemelerinin ise yüzde 80'inde başarı sağladı.

BAŞKAN ELMAS PFDK'YA SEVK EDİLDİ
GALATASARAY Başkanı Burak Elmas, talimatlara aykırı hareketi ve açıklamalarındaki hakaretleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada Elmas'ın, kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan söylemlerindeki "hakaretleri" ile Galatasaray-Hatayspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedenleriyle disiplin kuruluna gönderildiği bildirildi. Galatasaray, Gaziantep FK, Adana Demirspor kulüpleri ile Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Efecan Karaca'nın da çeşitli nedenlerden dolayı sevki gerçekleşti.

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Luyindama’nın yeniden doğuşu
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