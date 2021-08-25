Luyindama’nın yeniden doğuşu

Victor Nelsson statüye takıldığı için Avrupa'da forma giyemiyor, Marcao ligde cezasını çekmeye başladı. Stoperde yeri garanti olan Luyindama, Hatayspor maçında kritik bir gol atarken, moral motivasyonu üst düzeye çıktı.

Yönetim de geçtiğimiz günlerde Demokratik Kongolu savunmacı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon milli takımda ön çapraz bağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra bir türlü toparlayamayan Luyindama, Giresun ve Hatayspor maçlarında adeta küllerinden doğdu.

28 İKİLİ MÜCADELENİN 18'İNİ KAZANMAYI BİLDİ

27 yaşındaki stoper, Atakaş Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü de atarken, iki maçta 10 kez rakiplerin kritik ataklarını uzaklaştırmayı başardı. 6 çalım denemesinde bulunan ve 5'inde başarılı olan oyuncu 136 pasının da sadece 17'sini hatalı adrese gönderdi.

Luyindama, Giresunspor karşısında 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanırken, Hatayspor maçında ise 13 ikili mücadeleye girdi ve bunların 8'inden galip ayrıldı. Kongolu stoper girdiği hava topunun ise yüzde 65'nde, dripling denemelerinin ise yüzde 80'inde başarı sağladı.