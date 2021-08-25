Galatasaray'da ideal kadrosuna 3 takviye daha planlayan teknik direktör Fatih Terim, gönlünde yatan 3 isimden biri olan Olimipu Morutan'a kavuştu. (Diğer ikisi Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu) 22 yaşındaki 10 numara için ilk açıklama da FCSB Başkanı Gigi Becali'den geldi.