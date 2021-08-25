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Giriş Tarihi: 25.8.2021

Şampiyonluk için her şeyi yapacağız

Şampiyonluk için her şeyi yapacağız

Trabzonspor transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri şampiyonluğa oynayacağını çok iyi bilir. Trabzonspor forması her zaman bunu hissettirir”

Bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'nin aylık dergisine konuştu. Tecrübeli hocadan satır başları şöyle: "En zirveye, en tepeye koşacağız. Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri Trabzon'un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Trabzonspor forması bunu hissettirir. Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

REKABETI ÜRETİM SAĞLAR
"6 artı 2'ler, 5 artı 3'ler gördük. Bunların hiçbiri yerli oyuncuyu geliştirmez, tıkar. Rekabeti sağlayacak üretimdir. Kendi alt liglerine eğitim amaçlı uygulama ve denetleme yapacaksın. Liglerin organizasyonunu doğru yapacaksın. Bunlar olmadığı sürece bu bize zarar verecek."

SEVIYOR MU DÖVÜYOR MU!
"TRABZON'A geldiğim ilk dönemdi. Aracımla ışıklarda durdum. Damperli bir kamyon geçti, sonra geri vitese takıp yanıma geldi. Camdan aşağı doğru sert bir ifadeyle bakıp, 'Hocam, seni seviyoruz. Merak etme, arkandayız' dedi. Ama seviyor mu dövüyor mu belli değildi."

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