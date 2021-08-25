Can Bozdoğan ile Avusturya ekibi Rapid Wien ve Galatasaray da yakından ilgileniyordu.

Futbol kariyerine Köln'de başlayan Can, geçtiğimiz sezon Schalke'ye transfer oldu ve forma giydiği 17 maçta 2 asist yaptı. Yetenekli oyuncunun Alman kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.