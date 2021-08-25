Fabrice N'Sakala'nın rahatsızlığı sonrası sol bek transferini gündemine alan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın onayladığı Umut Meraş için teklif hazırlandı.
Oyuncunun kulübü Le Havre 1.2 milyon Euro talep ederken, Siyah-Beyazlıların 750 bin Euro bonservis bedeli ve bonus önereceği öğrenildi.
Milli futbolcu da geçmişe dönük alacaklarından feragat edip Fransız kulübünden bonservisi konusunda indirim isteyecek.
Umut'la yapılan görüşmeler ise olumlu yönde ilerliyor. Kartal, 25 yaşındaki futbolcuya 700 bin Euro maaş artı bonusları içeren 3 yıllık kontrat teklif etti.
Stopere yerli takviyesi yapmayı planlayan ancak temasları sonuçsuz kalan Siyah-Beyazlı ekip, Umut Meraş transferi gerçekleşirse bu bölgeye yabancı oyuncu alacak. Böylece sahadaki yabancı sayısı sorunu da aşılmış olacak.
GEDSON FERNANDES'TE SON VİRAJA GİRİLDİ
Bu arada Beşiktaş'ta Gedson Fernandes için son final haftasına gelindi. Oyuncuyu bonservisiyle satmak isteyen ancak şu ana kadar beklediği teklifleri alamayan Benfica'nın kiralama seçeneğine daha sıcak bakmaya başladığı belirtildi.
Daha önce Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'sine yaptığı 7.5 milyon Euro'luk önerisi Benfica tarafından geri çevrilen Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama için Portekiz kulübünün tutumunun değişmesini bekliyordu.
Siyah-Beyazlı yöneticiler, bu transferi hafta sonuna kadar noktalamayı hedefliyor.
KARTAL'A TAZE KAN: CAN BOZDOĞAN
Öte yandan yerli transferde genç isimlere de yönelen Beşiktaş, Schalke'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı.
3 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralanan gurbetçi futbolcunun, bu hafta resmi imzayı atmak için İstanbul'a geleceği bildirildi.
Can Bozdoğan ile Avusturya ekibi Rapid Wien ve Galatasaray da yakından ilgileniyordu.
Futbol kariyerine Köln'de başlayan Can, geçtiğimiz sezon Schalke'ye transfer oldu ve forma giydiği 17 maçta 2 asist yaptı. Yetenekli oyuncunun Alman kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.