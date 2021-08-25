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Giriş Tarihi: 25.8.2021 14:17 Son Güncelleme: 25.8.2021 14:45

Son dakika: Fenerbahçe'ye Sörloth sonrası bir şok daha! Yıldız isim suskunluğunu bozdu

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Son dakika: Fenerbahçe’ye Sörloth sonrası bir şok daha! Yıldız isim suskunluğunu bozdu

Son dakika haberi... Fenerbahçe yönetimi uzun süredir transfer etmek istediği Alexander Sörloth'un Real Sociedad ile anlaşması sonrası golcü arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'e transfer gündemine bomba gibi düşen dünyaca ünlü yıldızdan da kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'de 8 Eylül'de bitecek olan transfer sezonu öncesi forvet çalışmalarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler sezon başından bu yana görüşmelerini sürdürdüğü Leipzig ile anlaşırken, Alexander Sörloth'u ise ikna edememişti.

Norveçli oyuncunun La Liga ekiplerinden Real Sociedad ile anlaşması sonrası Fenerbahçe rotayı Serie A'ya kırdı.

7 yıldır uzak kaldığı şampiyonluğa bu sezon ulaşmak isteyen Kanarya, Inter'de iyice gözden düşen Alexis Sanchez'i listesine aldı.

Lukaku'nun satılmasının ardından Edin Dzeko'yu transfer eden Inter, Lazio'nun hücumcusu Joaquin Correa'yı da kadrosuna katmak üzere...

Halihazırda Lautaro Martinez'e de sahip olan Inter'de Alexis Sanchez artık 4. forvet konumuna düşecek.

Fenerbahçe'nin yıllık 7 milyon Euro'luk ücretini nasıl karşılayacağı konusunda plan yaptığı Şilili yıldızdan ise kötü haber geldi.

ALEXIS SANCHEZ: INTER'DE ÇOK MUTLUYUM

Ülkesinde Mega'ya konuşan Alexis Sanchez, "İyileşme sürecim iyiye gidiyor. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Inter'de çok mutluyum. Yeniden sahalara geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

INTER'DE 7 GOL, 7 ASİSTLİK PERFORMANSI VAR

Manchester United'dan Inter'e bonservissiz olarak transfer olan Alexis Sanchez, geçen sezon Serie A'da 30 maça çıkıp 1138 dakikada 7 gol ve 7 asist istatistikleri yakaladı.

Alexis Sanchez'den olumsuz haber alan Fenerbahçe'nin transfer listesinde Alexandre Lacazette ve Vedat Muriqi de bulunuyor.

Fransız golcü, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in Arsenal'e ilk transfer olduğu yıl Alman yıldızla sahadan çok iyi anlaşmıştı.



Alexandre Lacazette geçen sezon Premier Lig'de 31 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



Golcü oyuncu 2017 yılında Lyon'dan Arsenal'e 53 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Yıllık 12 milyon Euro kazanan Lacazette'in Arsenal ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.

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