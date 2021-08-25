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Giriş Tarihi: 25.8.2021 17:21 Son Güncelleme: 25.8.2021 17:56

Son dakika: Galatasaray, Morutan transferini açıkladı! Bonservis bedeli belli oldu...

Son dakika: Galatasaray, Morutan transferini açıkladı! Bonservis bedeli belli oldu...

Son dakika haberi: Galatasaray, uzun süredir peşinden koştuğu Olimpiu Morutan'ı geçtiğimiz gece İstanbul'a getirmişti. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşında Rumen oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Olimpiu Morutan'ın bonservis bedeli de belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi için FCSB kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Buna göre, sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun eski kulübüne üç yıla yayılmış şekilde 3.5 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Rumen oyuncu Olimpiu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son dakika: Galatasaray, Morutan transferini açıkladı! Bonservis bedeli belli oldu...
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