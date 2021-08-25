Son dakika: Galatasaray’da olaylı maçın ardından cezası kesilmişti! Marcao apar topar gönderiliyor...

Galatasaray'ın 2019 yılında Portekiz 2. Lig'i ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, sarı-kırmızılılarda savunmanın lideri haline gelmişti. Galatasaray formasıyla başarılı sezonlar geçiren ve takımın en yüksek değere ulaşan isimlerinden birisi olan Marcao, bu sezonun başında skandal bir harekete imza attı.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Giresunspor'la oynanan maçta ilk 11'de sahne alan Marcao, maçın ikinci yarısında Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı.
İlk olarak Giresunspor maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ve ailesinden özür dileyen Marcao, Galatasaray taraftarlarından da affını istedi.
MARCAO İÇİN TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI
Yaşanan bu olayların üzerine Brezilyalı savunma oyuncusunun satılması gündeme gelirken Galatasaray'a yönetimine teklifler gelmeye başladı.
Marcao'yu kiralamak isteyen Napoli'ye Galatasaray 10 milyon Euro'nun üzerinde zorunlu satın alma şartı koştu. İtalyanlar bu teklifi kabul etmedi ve taraflar anlaşamadı.
Marcao'nun satış listesinde olduğu bilgisini alan Ruslar devreye girdi. Krasnodar'dan Brezilyalı stoperin bonservisine 8 milyon Euro'luk teklif geldi ve Galatasaray Yönetimi değerlendirmeye aldı.
Süper Lig'in ikinci haftasında yeni transfer Victor Nelsson, Marcao'nun yerinde ilk 11'de başlamıştı. Danimarkalı stoper, ilk maçında beğeni topladı.
Luyindama'nın da yükselen performansı nedeniyle Marcao için değerini bulan bir teklif gelmesi halinde gönderilmesi bekleniyor.
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
Marcao'nun özür dileyerek üzerine düşeni yaptığını belirten Fatih Terim, "Marcao 35 yaşında değil, Kerem ile aralarında iki yaş fark var. Ona göre de düşünülsün. Marcao, cezaya itiraz etmeyeceğini belirtti. Kerem ve ailesinden de özür dileyerek gönül almaya çalıştığını görüyoruz. Bu yaralar çok çabuk sarılacaktır. diye konuşmuştu.
Terim, "Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir yerde mağdur, bir yerde suçlu var. İkisi de bizim oyuncumuz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de suçsuz bulduğumuzu yalnız bırakırız. İkisi de çok çabuk toparlayacaktır" demişti.