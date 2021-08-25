Son dakika: Galatasaray’da olaylı maçın ardından cezası kesilmişti! Marcao apar topar gönderiliyor...

Terim, "Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir yerde mağdur, bir yerde suçlu var. İkisi de bizim oyuncumuz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de suçsuz bulduğumuzu yalnız bırakırız. İkisi de çok çabuk toparlayacaktır" demişti.