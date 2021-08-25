Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da olaylı maçın ardından cezası kesilmişti! Marcao apar topar gönderiliyor...
Giriş Tarihi: 25.8.2021 18:25 Son Güncelleme: 25.8.2021 18:44

Son dakika: Galatasaray'da olaylı maçın ardından cezası kesilmişti! Marcao apar topar gönderiliyor...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da olaylı maçın ardından cezası kesilmişti! Marcao apar topar gönderiliyor...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi Marcao, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı. Genç oyuncuya kafa ve yumruk atan Marcao, özür dilemişti. PFDK tarafından 8 maç ceza verilen stoper için Galatasaray yönetimine flaş bir teklif geldi. Sarı-kırmızılılar bu teklifi değerlendirmeye aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'ın 2019 yılında Portekiz 2. Lig'i ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, sarı-kırmızılılarda savunmanın lideri haline gelmişti. Galatasaray formasıyla başarılı sezonlar geçiren ve takımın en yüksek değere ulaşan isimlerinden birisi olan Marcao, bu sezonun başında skandal bir harekete imza attı.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Giresunspor'la oynanan maçta ilk 11'de sahne alan Marcao, maçın ikinci yarısında Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı.

Kerem'in 'sus' işareti yapmasına sinirlenen Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşına kafa ve yumruk attı. Bu olayın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao'nun cezası PFDK tarafından kesildi.

İlk olarak Giresunspor maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ve ailesinden özür dileyen Marcao, Galatasaray taraftarlarından da affını istedi.

MARCAO İÇİN TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI

Yaşanan bu olayların üzerine Brezilyalı savunma oyuncusunun satılması gündeme gelirken Galatasaray'a yönetimine teklifler gelmeye başladı.

Marcao için ilk olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli devreye girdi. Galatasaray'a ilk teklifini yapan Napoli, sarı-kırmızılı takımdan ret yedi.

Marcao'yu kiralamak isteyen Napoli'ye Galatasaray 10 milyon Euro'nun üzerinde zorunlu satın alma şartı koştu. İtalyanlar bu teklifi kabul etmedi ve taraflar anlaşamadı.

Marcao'nun satış listesinde olduğu bilgisini alan Ruslar devreye girdi. Krasnodar'dan Brezilyalı stoperin bonservisine 8 milyon Euro'luk teklif geldi ve Galatasaray Yönetimi değerlendirmeye aldı.

Süper Lig'in ikinci haftasında yeni transfer Victor Nelsson, Marcao'nun yerinde ilk 11'de başlamıştı. Danimarkalı stoper, ilk maçında beğeni topladı.

Luyindama'nın da yükselen performansı nedeniyle Marcao için değerini bulan bir teklif gelmesi halinde gönderilmesi bekleniyor.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Marcao'nun özür dileyerek üzerine düşeni yaptığını belirten Fatih Terim, "Marcao 35 yaşında değil, Kerem ile aralarında iki yaş fark var. Ona göre de düşünülsün. Marcao, cezaya itiraz etmeyeceğini belirtti. Kerem ve ailesinden de özür dileyerek gönül almaya çalıştığını görüyoruz. Bu yaralar çok çabuk sarılacaktır. diye konuşmuştu.

Terim, "Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir yerde mağdur, bir yerde suçlu var. İkisi de bizim oyuncumuz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de suçsuz bulduğumuzu yalnız bırakırız. İkisi de çok çabuk toparlayacaktır" demişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Kaydırakta bir anda belirdi! Sosyal medyayı ikiye böldü: Hayalet mi yoksa başka bir cisim mi?
Son dakika haberleri: Memur ve emekli maaş zammı sonrası aile yardımı 429 lirayı geçti
Son dakika: Galatasaray’ın Morutan’dan sonraki hedefleri ortaya çıktı! Feghouli ve Falcao derken o da gidiyor…
Son dakika: Sergen Yalçın'a sert sözler! "O zaman niye alıyorsun, alma"
Deniz Akkaya'ya bir darbe de Aziz Yıldırım'dan!
Emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artış olacak! 3600 ek gösterge için resmi açıklama geldi
Son dakika... Memur ve emekli maaşlarında kritik detay! Sözleşme ikramiyesi...
Koronavirüs Alişan'dan kardeşini, Emine Ün'den annesini aldı... "Ah nasıl bir acı yaşıyoruz?"
Son dakika haberler | Alpay Kalyon'u öldüren katilin ifadesine SABAH ulaştı: Dayanamayıp bıçak aldım...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da olaylı maçın ardından cezası kesilmişti! Marcao apar topar gönderiliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA