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Giriş Tarihi: 25.8.2021 22:14 Son Güncelleme: 25.8.2021 22:25

Son dakika: Vitor Pereira biletlerini kesmişti! Fenerbahçe'den ayrılacakları isim vererek açıkladı...

Son dakika: Vitor Pereira biletlerini kesmişti! Fenerbahçe’den ayrılacakları isim vererek açıkladı...

Son dakika haberi... Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak giren Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda ise Finlandiya ekibi Helsinki'yi ilk maçta 1-0 mağlup etti. Transfer çalışmalarına da devam eden sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezona oldukça hareketsiz bir transfer dönemi geçiriyor. Takımdan gönderilmesi beklenen oyuncular yönetimin elini kolunu bağlarken, forvet transferi için birçok isimle görüşmeler devam ediyor. İşte Fenerbahçe yönetiminin elinden çıkarmayı planladığı o isimler...

Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Vitor Pereira yönetiminde girdi. Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerde yeni bir sistem oturtmaya çalışırken, Süper Lig'in yeni sezonuna 2'de 2 yaparak başladı.

Sezon öncesi birçok hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, mağlubiyet yüzü görmemişti. Hazırlık maçlarının ardından sezona başlayan Vitor Pereira ve öğrencileri, Avrupa Ligi'nde de Helsinki'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon şampiyonluğu tek hedef olarak belirleyen Fenerbahçe, transfer döneminde rakiplerine göre sessiz bir yaz geçiriyor.

Geçtiğimiz sezon 20'nin üzerinde oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, bu yaz yalnızca Steven Caulker, Serdar Dursun, Kim Min-Jae, Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli taraftarın beklediği forvet transferi ise henüz gerçekleşmedi. Fenerbahçe'nin transferi için yoğun çaba sarf ettiği Alexander Sörloth, La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a transfer oldu.

Sörloth'un yanı sıra birçok golcü oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, elindeki yüksek maliyetli oyuncuları göndermeden yeni transfer yapmakta zorluk çekiyor.

Kadroda kullanılmayan ve yıllık ücreti oldukça yüksek olan birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe, bu oyuncuları elinden çıkararak limit açmayı planlıyor.

Ancak şu ana kadar gönderilmesi için karar alınan oyuncuların transferleri konusunda resmi adımlar atılamadı.

A Spor muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'nin göndermeyi planladığı oyuncuları canlı yayında tek tek açıkladı. Volkan Demir, hangi oyunculara teklif geldiğini de izleyicilerle paylaştı.

İşte Volkan Demir'in sözleri...

Fenerbahçe'de gönderilmesi istenen isimlerin 7-8 milyon avroluk bir maaş yükü bulunuyor. Lemos, Zanka, Caulker, Nabil Dirar, Caner Erkin, Sinan Gümüş, Perotti. Bu isimler ayrılmasını istenen isimler. Ama şu ana kadar net olarak şuraya gidiyor diyebileceğimiz bir isim yok.

Zanka'nın müşterisi hazır. Kopenhag. Fakat maliyet dolayısıyla şu an transfer tıkanmış durumda. 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Fenerbahçe fesih istiyor. Zanka, "Benim alacaklarım var diyor." Doğal olarak ortada bir bilinmezlik var.

Caner Erkin kadro dışı kaldı ancak maaşını halen Fenerbahçe ödüyor. Caner, ilk başta Avrupa istedi. Fenerbahçe'den aldığı sözleşmeyi Avrupa'da bulacağını sanmıyorum.

Fenerbahçe'de sadece gelecek oyuncular için değil, gidecek oyuncular için de ciddi bir mesai lazım.

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Son dakika: Vitor Pereira biletlerini kesmişti! Fenerbahçe'den ayrılacakları isim vererek açıkladı...
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