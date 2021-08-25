Son dakika haberi: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo’nun yeni adresi belli oldu

Biliyorum ki gerçek Real Madrid taraftarları beni kalbinde yaşatmaya devam edecek, onlar da benim kalbimde.

İnsanların benim adımdan faydalanmasına izin veremem. Kariyerime ve işime odaklanmış durumdayım, karşılaşacağım her türlü zorlukla mücadele etmeye hazırım. Gerisi? Gerisi sadece laf."