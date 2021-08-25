Son dakika haberi: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo’nun yeni adresi belli oldu

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Avrupa'da taşları yerinden oynatacak transferler yaşanabilir. Yaz transfer döneminin bitimine 1 hafta kala; Ronaldo, Mbappe, Kane gibi yıldızların geleceği belirsizliğini koruyor. Barcelona ile kontratı sona erdikten sonra PSG'ye imza atarak yılın transferini gerçekleştiren Messi'nin ardından Ronaldo'dan da benzer bir hamle gelebileceği konuşuluyor. Portekizli golcü için birbirinden çarpıcı iddilar gündemde. İşte detaylar...
Barcelona ile sözleşmesi sona erdikten sonra PSG'ye imza atarak futbol dünyasını sarsan Messi, yılın en çok konuşulan transferini gerçekleştirdi. Bu transferden sonra, gözler uzun yıllardır Messi ile rekabet eden Ronaldo'ya çevrildi.
Messi ile birlikte dünyanın en iyi 2 futbolcusundan biri olarak lanse edilen Ronaldo'nun Juventus'ta mutsuz olduğu sır değil. Öyle ki 36 yaşındaki futbolcu, Serie A'nın ilk maçında Udinese karşısında ilk 11'de sahaya çıkmak istemedi.
Müsabakaya sonradan dahil olan Ronaldo'nun golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Mücadele 2-2 sona erdi.
Juventus'tan yıllık 31 milyon euro kazanan Ronaldo'nun ayrılmayı düşündüğü ifade edilirken, İtalyan ekibi oyuncuyla yola devam edeceklerini açıkladı.
YILIN TAKASI İÇİN ANLAŞMA...
Ancak İtalyan basınından Tutto Sport'un haberine göre Juventus, Ronaldo ile yollarını ayırmaya hazır. Adı Real Madrid ve PSG ile anılan yıldız isim için sürpriz bir takas haberi gündeme geldi.
Böylece İtalyan ekibi hem Ronaldo'nun maaş yükünden kurtulmak hem de Jesus'la Ronaldo'nun yerini doldurmayı planlıyor.
Manchester City'nin Ronaldo'ya yönelmesindeki önemli faktörlerden biri de Tottenham'ın Harry Kane için istediği yüksek bonservis bedeli. İngiliz golcü için 170 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istendiği ifade ediliyor.
Jack Grealish'i 118 milyon euro'ya kadrosuna katan City'nin Kane için yeterli bütçesinin olmadığı ve Ronaldo'ya yöneldiği iddia ediliyor.
Daha önce Mancheseter City'nin ezeli rakibi Manchester United'da oynayan Ronaldo'nun City'ye imza atacağı belirtiliyor. Ancak Ronaldo 2013 yılında bu konuda flaş ifadeler kullanmıştı.
2013 yılında Manchester City'ye transfer olma ihtimali hakkında konuşan Ronaldo, "United değil City için oynamak mı? Bunu yapmayacağım. Neden? Kalbim Manchester United'da, bu yüzden. Manchester City'de oynamanın çok, çok, çok zor olacağını söyleyebilirim. City'de oynamam Manchester United yüzünden çok zor." ifadelerini kullanmıştı.
REAL MADRİD İDDİALARINA FLAŞ YANIT!
Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Real Madrid söylentilerini yalanyalan Portekizli yıldız, "Adımı kirletmenize izin vermeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Ronaldo'nun açıklaması şöyleydi...
"Beni tanıyanlar işime nasıl odaklandığımı iyi bilir. Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar, adı geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlıktır.
Benim Real Madrid'deki hikayem yazıldı, kayıt altına alındı. Sözler, istatistikler, kupalar, madalyalar, rekorlar ve manşetler; hepsi Bernabeu Stadı'nda ve Real Madrid taraftarlarının aklında.
Biliyorum ki gerçek Real Madrid taraftarları beni kalbinde yaşatmaya devam edecek, onlar da benim kalbimde.
İnsanların benim adımdan faydalanmasına izin veremem. Kariyerime ve işime odaklanmış durumdayım, karşılaşacağım her türlü zorlukla mücadele etmeye hazırım. Gerisi? Gerisi sadece laf."