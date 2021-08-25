Son dakika haberi... Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'e Serie A'dan talip var. Pol Lirola'yı Marsilya'ya gönderen Fiorentina, Lille forması giyen Türkiye Bayrağı milli futbolcumuz Zeki Çelik'i 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Fransız ekibi ise en az 12 milyon Euro istiyor.