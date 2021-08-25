Son dakika haberi... Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'e Serie A'dan talip var. Pol Lirola'yı Marsilya'ya gönderen Fiorentina, Lille forması giyen Türkiye Bayrağı milli futbolcumuz Zeki Çelik'i 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Fransız ekibi ise en az 12 milyon Euro istiyor.
Zeki Çelik 2018 yılında İstanbulspor'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer olmuştu. Milli futbolcumuz Fransız ekibinde çıktığı 105 maçta 5 gol, 11 asistlik performans sergiledi.